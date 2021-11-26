НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА (Национальный музей Средневековья - Термы и Отель Клюни) - художественный музей в Париже .

На­хо­дя­щий­ся в Ла­тин­ском квар­та­ле му­зей за­ни­ма­ет 2 ком­плек­са зда­ний: гал­ло-римские тер­мы (т. н. Тер­мы Клю­ни, I-III века) и Отель Клю­ни (позд­не­го­тическая ре­зи­ден­ция аб­ба­тов Клю­ний­ско­го ор­де­на, конец XV века, ста­рей­ший об­ра­зец городского до­ма) с при­мы­каю­щим к не­му са­дом. С 1833 года Отель Клю­ни при­над­ле­жал кол­лек­цио­не­ру средневекового и ре­нес­санс­но­го искусства А. Дю Сом­мерá, ко­то­рый экс­пони­ро­вал в нём своё со­б­ра­ние. В 1843 году в этом зда­нии и в по­ме­ще­нии терм был ос­но­ван об­щественный Му­зей искусства сред­них ве­ков, кол­лек­ция Сом­ме­р ́a при­об­ре­те­на го­су­дар­ст­вом у его сы­на, став­ше­го пер­вым ку­ра­то­ром му­зея. Со­б­ра­ние по­пол­ня­лось за счёт по­сле­дую­щих при­об­ре­те­ний (в то же вре­мя ре­нес­санс­ные па­мят­ни­ки из кол­лек­ции Сом­мерá пе­ре­ме­ще­ны в Му­зей Воз­ро­ж­де­ния в зам­ке Эку­ан).

Ны­неш­няя кол­лек­ция ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­од от пер­вых ве­ков н. э. до начала XVI века и вклю­ча­ет про­из­ве­де­ния позд­ней ан­тич­но­сти и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья , ро­ман­скую и го­тич ескую скульп­ту­ру (в т. ч. со­б­ра­ние де­ревянной пла­сти­ки и раз­би­тые во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII века ста­туи западного пор­та­ла Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри со­бо­ра), вит­ра­жи и ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные ру­ко­пи­си, из­де­лия из сло­но­вой кос­ти и пред­ме­ты юве­лир­но­го искусства, ли­тур­гическая ут­варь, пред­ме­ты бы­та, тка­ни, вы­шив­ки и шпа­ле­ры (в т. ч. се­рия «Да­ма с еди­но­ро­гом», XV век). В 2000 году на мес­те средневековых са­дов от­крыт «Лес еди­но­ро­га», вос­соз­дан­ный по мо­ти­вам этих шпа­лер (ланд­шафт­ные ар­хи­тек­то­ры Э. Ос­сар и А. Морь­ер). Му­зей ве­дёт научно-исследовательскую и про­све­тительную ра­бо­ту (на­учные кон­фе­рен­ции, лек­ции, ки­но­се­ан­сы и др.), в нём про­во­дят­ся кон­цер­ты ка­мер­ной му­зы­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)