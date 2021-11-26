НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА (Национальный музей Средневековья - Термы и Отель Клюни) - художественный музей в Париже.
Находящийся в Латинском квартале музей занимает 2 комплекса зданий: галло-римские термы (т. н. Термы Клюни, I-III века) и Отель Клюни (позднеготическая резиденция аббатов Клюнийского ордена, конец XV века, старейший образец городского дома) с примыкающим к нему садом. С 1833 года Отель Клюни принадлежал коллекционеру средневекового и ренессансного искусства А. Дю Соммерá, который экспонировал в нём своё собрание. В 1843 году в этом здании и в помещении терм был основан общественный Музей искусства средних веков, коллекция Соммер ́a приобретена государством у его сына, ставшего первым куратором музея. Собрание пополнялось за счёт последующих приобретений (в то же время ренессансные памятники из коллекции Соммерá перемещены в Музей Возрождения в замке Экуан).
Нынешняя коллекция охватывает период от первых веков н. э. до начала XVI века и включает произведения поздней античности и раннего Средневековья, романскую и готическую скульптуру (в т. ч. собрание деревянной пластики и разбитые во время Французской революции XVIII века статуи западного портала Парижской Богоматери собора), витражи и иллюминированные рукописи, изделия из слоновой кости и предметы ювелирного искусства, литургическая утварь, предметы быта, ткани, вышивки и шпалеры (в т. ч. серия «Дама с единорогом», XV век). В 2000 году на месте средневековых садов открыт «Лес единорога», воссозданный по мотивам этих шпалер (ландшафтные архитекторы Э. Оссар и А. Морьер). Музей ведёт научно-исследовательскую и просветительную работу (научные конференции, лекции, киносеансы и др.), в нём проводятся концерты камерной музыки.