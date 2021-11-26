ПОМПИДУ́

Жорж, французский государственный и политический деятель.

Из се­мьи учи­те­лей. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в ли­цее Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го, в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле и Сво­бод­ной шко­ле по­ли­тич. на­ук в Па­ри­же. В 1935– 1944 пре­по­да­вал др.-греч., лат. и франц. язы­ки в ли­цее Сен-Шарль в Мар­се­ле, ли­цее Ош в Вер­са­ле и ли­цее Ген­ри­ха IV в Па­ри­же. В 1945 со­труд­ник ка­би­не­та пред­се­да­те­ля Врем. пра­ви­тель­ст­ва Ш. де Гол­ля . В 1948 ди­рек­тор лич­но­го ка­би­не­та де Гол­ля. В 1954–58 ад­ми­ни­ст­ра­тор груп­пы бан­ка Рот­шиль­да (см. в ст. Рот­шиль­ды). С воз­вра­ще­ни­ем де Гол­ля к вла­сти в 1958 вновь ди­рек­тор его ка­би­не­та. В 1959–62 ди­рек­тор бан­ка Рот­шиль­да. Од­но­вре­мен­но в 1961–62 по по­ру­че­нию де Гол­ля вёл пе­ре­го­во­ры с Врем. пра­ви­тель­ст­вом Ал­жи­ра, за­вер­шив­шие­ся под­пи­са­ни­ем Эви­ан­ских со­гла­ше­ний 1962, по ко­то­рым Ал­жир по­лу­чил не­за­ви­си­мость. С апр. 1962 по июль 1968 пре­мьер-ми­нистр и ли­дер пре­зи­дент­ско­го (гол­ли­ст­ско­го) боль­шин­ст­ва в пар­ла­мен­те Фран­ции. Про­во­дил курс на ста­би­ли­за­цию нац. фи­нан­со­вой сис­те­мы, мо­дер­ни­за­цию эко­но­ми­ки и её струк­тур­ную пе­ре­строй­ку в со­от­вет­ст­вии с тре­бо­ва­ния­ми Ев­ро­пей­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва (ЕЭС) . Во вре­мя Все­об­щей за­бас­тов­ки 1968 во Фран­ции вёл пе­ре­го­во­ры с ли­де­ра­ми проф­сою­зов и ру­ко­во­ди­те­ля­ми сою­зов пред­при­ни­ма­те­лей, за­кон­чив­шие­ся под­пи­са­ни­ем Гре­нель­ских со­гла­ше­ний, ко­то­рые по­ло­жи­ли ко­нец за­бас­тов­ке. В ию­не 1969 из­бран пре­зи­ден­том Фран­ции. Вы­сту­пал за даль­ней­шее раз­ви­тие Пя­той рес­пуб­ли­ки по пу­ти «пре­ем­ст­вен­но­сти и диа­ло­га», под­ра­зу­ме­вая под этим со­хра­не­ние осн. ори­ен­ти­ров внутр. и внеш­ней по­ли­ти­ки де Гол­ля при их час­тич­ной кор­рек­ти­ров­ке в со­от­вет­ст­вии с тре­бо­ва­ния­ми вре­ме­ни. Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком раз­ви­тия и уг­луб­ле­ния ев­роп. ин­те­гра­ции, не пре­пят­ст­во­вал в 1973 всту­п­ле­нию в ЕЭС Ве­ли­ко­бри­та­нии. Вы­сту­пал про­тив воз­вра­ще­ния Фран­ции в во­ен. ор­га­ни­за­цию НАТО , в то же время про­во­дил курс на нор­ма­ли­за­цию от­но­ше­ний с США, во­зоб­но­вил фран­ко-амер. по­ли­тич. и во­ен. со­труд­ни­че­ст­во. П. уде­лял зна­чит. вни­ма­ние раз­ви­тию от­но­ше­ний с СССР, во вре­мя его пре­зи­дент­ст­ва бы­ли под­пи­са­ны Про­то­кол 1970 и Прин­ци­пы со­труд­ни­че­ст­ва 1971, под­няв­шие фран­ко-со­вет­ские свя­зи на бо­лее вы­со­кий уро­вень. П. 5 раз встре­чал­ся с Л.И. Бреж­не­вым. Про­дол­жал на­ме­чен­ный де Гол­лем курс на раз­ви­тие от­но­ше­ний с КНР, в 1973 пер­вым из глав зап.-ев­роп. го­су­дарств по­се­тил эту стра­ну с офиц. ви­зи­том. Ини­ции­ро­вал соз­да­ние му­зея совр. иск-ва в Па­ри­же (см. На­цио­наль­ный центр ис­кус­ст­ва и куль­ту­ры им. Ж. Пом­пи­ду). Ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся.

Сочинения:

Anthologie de la poésie française. P., 1961 (director de la publication);

Le nœud gordien. P., 1974;

Entretiens et discours, 1968–1974. P., 1975. Vol. 1–2;

Pour rétablir une vérité. P., 1982.

Автор статьи: М.Ц. Ар­за­ка­нян.