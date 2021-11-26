МУЗЕЙ ИСКУССТВ В БУДАПЕШТЕ

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ В БУДАПЕШТЕ (Венг. szépművészeti Múzeum) - один из круп­ней­ших ху­доже­ст­вен­ных му­зе­ев в Центральной Ев­ро­пе.

Ос­но­ван в 1896 году, от­крыт в 1906 году. Рас­по­ло­жен в не­оклас­си­ци­стическом зда­нии 1900-1906 годов (ар­хи­тек­то­ры А. Ши­ке­данц, Ф. Хер­цог; в тим­па­не фрон­то­на - ко­пия скульп­тур­ной груп­пы с западного фрон­то­на хра­ма Зев­са в Олим­пии), ко­то­рое яв­ля­ет­ся ча­стью ан­самб­ля площади Ге­ро­ев с па­мят­ни­ком 1000-ле­тию Венг­рии (1894-1929 годы) и вы­ста­воч­ным за­лом «Мю­чар­нок» (Дво­рец ис­кусств, 1895 год).

Ос­но­ву му­зея со­ста­ви­ли про­из­ве­де­ния из ча­ст­ных со­б­ра­ний (в том числе Эс­тер­ха­зи, М. Зи­чи, Я. Паль­фи). Бо­га­тое со­б­ра­ние древне-египетского, ан­тич­но­го, ви­зантийского искусства, ев­ропейской скульп­ту­ры и жи­во­пи­си XIII-XVIII веков (А. дель Вер­рок­кьо, Л. Кра­нах Стар­ший, Д. Гир­лан­дайо, Джорд­жо­не, Ра­фа­эль , Ти­ци­ан, Тин­то­рет­то, фламандские, голландские, немецкие, английские, фран­цуз­ские ху­дож­ни­ки; од­но из луч­ших соб­ра­ний испанских мас­те­ров), ев­ропейской гра­фи­ки (Ле­о­нар­до да Вин­чи, А. Дю­рер, Рем­брандт, А. Ват­то и др.), искусства XIX-XX веков, ста­ро­го венгерского искусства (до конца XVIII века). Про­из­ве­де­ния венгерского искусства XIX-XX веков пе­ре­да­ны в 1957 году в Венгерскую национальную га­ле­рею в кре­по­сти Бу­да. Фи­ли­ал - Му­зей В. Ва­за­ре­ли в Обу­де.

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