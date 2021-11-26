МУЗЕИ БЕРЛИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
Берлинские государственные музеи (Нем. Staatliche Museen zu Berlin) - одно из крупнейших музейных объединений в мире.
Возникло в 1918 году на основе бывших Королевских музеев (Königliche Museen; c 1830 года), входит в Фонд прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz; учреждён в 1957 году) и включает 17 музеев.
На Музейном острове (Museumsinsel; включён в список Всемирного наследия; смотреть иллюстрации к статье Берлин) в центре города располагаются старейшие музеи: Старый музей (Altes Museum; открыт в 1830 году, античное искусство; здание в стиле классицизма, 1823-1830 годах, архитектор К.Ф. Шинкель, серьёзно пострадало в 1943-1945 годах, восстанавливалось до 1966 года); Старая национальная галерея (Alte Nationalgalerie; основана в 1841 году, собрание скульптуры и живописи XIX века, на основе коллекции И.Г.В. Вагенера; здание в стиле классицизма по проекту Ф.А. Штюлера, 1866-1876 годы, реконструировано в 1998-2001 годах); Музей Боде (Bode-Museum; основан в 1904 году; бывший Музей кайзера Фридриха, современное название в честь первого директора В. фон Боде с 1956 года, здание в стиле необарокко, 1897-1904 годы, архитектор Э. фон Ине, восстанавливалось после разрушений 2-й мировой войны с 1950-х годов, реконструировано в 1990-2000-х годах, с 2006 года открыты все собрания: скульптурное, византийского искусства, нумизматическое, кабинет медалей); Пергамский музей [Pergamonmuseum; открыт в 1930 году, собрания античного, ближневосточного и исламского иск-ва, в том числе «Пергамский алтарь» (сохранившаяся скульптура и реконструкция), «Ворота Иштар» и рыночные ворота Милета; здание в стиле ар деко, 1909-1930 годы, проект А. Месселя, руководитель строительства Л. Хоффманн (реконструкция с 2008 года, бюро «O.M. Ungers»)]; Новый музей (Neues Museum; открыт в 1850 году; включает музеи: древне-египетский, папирусов, классических древностей, доисторического периода и ранней истории; здание 1841-1859 годов, архитекторы Штюлер и И.Г. Штрак, росписи В. фон Каульбаха и др., реконструировано в 2003-2009 годах, архитектор Д. Чипперфилд).
В комплексе зданий Культурфорум (проект 1965 года, архитектор Р. Гутброд) располагаются Новая национальная галерея (Neue Nationalgalerie; основана в 1968 году, искусство XX века.; современное здание 1962-1968 годов, архитектор Л. Мис ван дер Роэ), Картинная галерея старых мастеров (Gemäldegalerie; основана в 1830 году, одно из лучших в мире собраний западно-европейской живописи XIII-XVIII веков; здание 1998 года, архитектурное бюро «Hilmer & Sattler und Albrecht»), Музей прикладного искусства (Kunstgewerbemuseum; основан в 1868 году, искусство от средневековья до современного; здание 1985 года), Гравюрный кабинет (Kupferstichkabinett; основан в 1831 году, крупнейшее собрание гравюр, рисунков, акварелей, пастелей XV-XX веков; здание 1987 года), Библиотека по искусству (здание 1987 года), Выставочный зал Культурфорум.
В состав музейного объединения входят также Фридрихсвердерская церковь (в стиле неоготики, 1824-1830 годы, архитектор К.Ф. Шинкель, внутри - музей Шинкеля, с 1987 года, и экспозиция скульптуры начала XIX века), бывший Гамбургский вокзал (построен в 1874 году, архитектор Й.П. Кляйхус; с 1906 года Музей транспорта и строительства, ныне Музей современного искусства), музеи Далема (этнологический, азиатского искусства, европейских культур), фотографии (экспонирует собрание Фонда Х. Ньютона и коллекцию фотографий), дворец Кёпеник (построен между 1677 годом и 1689 годом в стиле барокко, музей с 1963 года, с 2004 года филиал Музея прикладного искусства).
В зданиях бывших казарм (1851-1859 годы, архитектор Ф.А. Штюлер, реконструированы в 2005-2008 годах, архитектор Г. Зундер-Пласманн) размещаются музеи Берггрюна (открыт в 1996 году, коллекция живописи конца XIX-XX веков) и коллекция Шарф-Герстенберга (искусство конца XVIII - 1-й половины XX века, с 2008 года).