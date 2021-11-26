МУР ГЕНРИ

МУР ГЕНРИ (псевдоним; настоящая фамилия - Спен­сер) - английский скульп­тор и гра­фик.

Ро­дил­ся в шах­тёр­ской се­мье. С 17 лет на­чал пре­по­да­вать в ме­ст­ной шко­ле. В 1917 году был при­зван в ар­мию и в бо­ях при Кам­бре по­лу­чил от­рав­ле­ние га­за­ми. Учил­ся в Ху­дожественном кол­лед­же в Лид­се (1919-1921 годы) и Ко­ро­лев­ском кол­лед­же ис­кусств в Лон­до­не (1921-1924 годы); в 1924-1931 годах пре­по­да­вал там же, в 1932-1939 годах воз­глав­лял скульп­тур­ное от­де­ле­ние Шко­лы ис­кусств в Чел­си (Лон­дон).

Творческая ин­ди­ви­ду­аль­ность Мура сло­жи­лась под влия­ни­ем пла­сти­ки Древ­не­го ми­ра, стран Аф­ри­ки и Океа­нии, ко­то­рую он в сту­денческие го­ды изу­чал в Бри­тан­ском му­зее. В 1923 году по­се­тил Па­риж, в 1926 году пу­те­ше­ст­во­вал по Фран­ции и Ита­лии. Ув­ле­че­ние па­риж­ско­го аван­гар­да искусством при­ми­ти­ва ук­ре­пи­ло его уве­рен­ность в пра­виль­но­сти из­бран­но­го пу­ти; зна­чительное влия­ние ока­за­ло на Мура так­же твор­че­ст­во Дж. Эп­стей­на, ра­но по­гиб­ше­го скульп­то­ра Г. Го­дье-Бже­ска, П. Пи­кас­со, Х. Ар­па и А. Джа­ко­мет­ти.

В ран­них скульп­ту­рах Мура со­зна­тель­но сти­ли­зу­ет пла­стический язык искусства ар­хаи­ки, до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки, итальянского Про­то­ре­нес­сан­са («Го­ло­ва де­вуш­ки», 1922 год, «Мать и ди­тя», 1924-1925 годы; обе - Городская ху­дожественная га­ле­рея, Ман­че­стер; «Мас­ка», 1929 год, Ху­дожественная га­ле­рея, Лидс).

В 1930-е годы он на­хо­дит собственный об­раз­ный мир, опи­раю­щий­ся на ши­ро­кий спектр ис­кус­ст­вен­ных и ес­тественных форм: ар­ха­ические и клас­сические скульп­ту­ры, мен­ги­ров, ва­лу­нов, под­вод­но­го ор­га­нического ми­ра, кос­тей, ра­ко­вин и тому подобное.

Фор­мо­со­зи­да­ние мыс­лит­ся им как про­цесс, ухо­дя­щий кор­ня­ми в глу­би­ны ис­то­рии Зем­ли; при та­ком под­хо­де нет прин­ци­пи­аль­ной раз­ни­цы ме­ж­ду клас­сическим ми­ме­си­сом и аб­ст­рак­ци­ей, ибо со­зна­тель­ная дея­тель­ность че­ло­ве­ка лишь про­дол­жа­ет сти­хий­ное твор­че­ст­во при­ро­ды.

В «аб­ст­ракт­ных» скульп­ту­рах Мура уга­ды­ва­ет­ся не толь­ко за­та­ив­ший­ся в них «свёр­ну­тый» об­раз, но и са­ми при­род­ные фор­мы, их си­ло­вые на­пря­же­ния («Ком­по­зи­ция», 1931 год, «Из­вая­ние», около 1936 года; обе - фонд Г. Му­ра, Мач-Хед­ем); не­кото­рые ра­бо­ты близ­ки сюр­реа­лиз­му («Две фи­гу­ры», 1934 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк). Мур соз­да­ёт «вдав­лен­ные» фор­мы со сквоз­ны­ми про­ёма­ми, объ­ё­мы, рас­ко­ло­тые на несколько час­тей, фи­гу­ры, про­рас­таю­щие од­на в дру­гую, «сдво­ен­ные» фор­мы и так далее.

В на­ча­ле вой­ны Мур в ка­че­ст­ве официального во­енного ху­дож­ни­ка соз­дал се­рии за­ри­со­вок (цвет­ные ка­ран­да­ши, мел, тушь, ак­ва­рель, 1940-1941 годы) лон­дон­ско­го мет­ро и бом­бо­убе­жищ - экс­прес­сив­ные об­ра­зы лю­дей, за­гнан­ных в уз­кие тон­не­ли, сгру­див­ших­ся в бес­по­мощ­ных по­зах во мра­ке под­зе­ме­лья. Эти ри­сун­ки от­ли­ча­ют­ся кра­со­той ко­ло­ри­та и фак­ту­ры, тон­кой мо­де­ли­ров­кой свет­лых, поч­ти про­зрач­ных фи­гур.

В се­рии, по­свя­щён­ной шах­тё­рам (1942 год), фи­гу­ры так­же упо­доб­ля­ют­ся те­ням, блу­ж­даю­щим в тем­но­те пре­ис­под­ней. В 1940 году лон­дон­ская мас­тер­ская Мура по­стра­да­ла во вре­мя бом­бар­ди­ров­ки; он при­об­рёл ста­рый фер­мер­ский дом «Хог­лендс» в деревне Пер­ри-Грин, ко­то­рый стал ме­стом его по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва. Здесь Мур по­стро­ил несколько мас­тер­ских, а в са­ду и на близ­ле­жа­щих тер­ри­то­ри­ях ус­та­нав­ли­вал свои скульп­ту­ры.

Воз­ро­ж­дая мо­ну­мен­таль­ную пла­сти­ку, ор­га­нич­но врас­таю­щую в при­род­ную, ар­хитектурную и городскую сре­ду, Мур ис­поль­зо­вал различные тех­ни­ки, ма­те­риа­лы и приё­мы - пря­мую руб­ку в де­ре­ве и кам­не, от­лив­ку в брон­зе, свин­це или бе­то­не. Для церкви Святого Мат­фея в Норт­гем­пто­не соз­дал ста­тую «Ма­дон­на с Мла­ден­цем» (1943-1944 годы), в ко­то­рой, опи­ра­ясь на фор­мы ро­ман­ской пла­сти­ки, вы­ра­зил идею веч­но­сти в мощ­ных, не­зыб­ле­мых ка­мен­ных мас­сах.

В «Се­мей­ной груп­пе» (1944-1949 годы), пер­во­на­чаль­но пред­на­зна­чав­шей­ся для дво­ра спро­ек­ти­ро­ван­ной В. Гро­пиу­сом экс­пе­риментальной шко­лы близ Кем­брид­жа, ка­мер­ный сю­жет об­ре­та­ет мо­ну­мен­таль­ность в мо­гу­чих, мо­но­лит­ных фор­мах (груп­па бы­ла по­вто­ре­на в 5 экземплярах, в том числе в лон­дон­ской га­ле­рее Тейт, пе­ред Му­зе­ем современного искусства в Нью-Йор­ке , в са­ду за­го­род­но­го до­ма Н. Рок­фел­ле­ра).

Вы­пол­няя ав­тор­ские ко­пии, Мур стре­мил­ся обес­пе­чить сво­им скульп­ту­рам раз­ный кон­текст, по­сколь­ку их «гео­ло­ги­че­ские» фор­мы не толь­ко ес­те­ст­вен­но впи­сы­ва­ют­ся в ланд­шафт, но и при­тя­ги­ва­ют к се­бе при­род­ное ок­ру­же­ние, об­ра­зуя с ним не­по­вто­ри­мое един­ст­во. Брон­зо­вая груп­па «Ко­роль и ко­ро­ле­ва» (1952-1953 годы), ус­та­нов­лен­ная в Шот­лан­дии близ Дам­фри­са, слов­но вы­рас­та­ет из хол­ма, на­по­до­бие об­на­жив­ших­ся вы­вет­рен­ных скал; тон­кие фи­гу­ры с во­гну­ты­ми фор­ма­ми и ды­ра­ми глаз­ниц ас­со­ции­ру­ют­ся так­же с из­вая­ния­ми древ­них ци­ви­ли­за­ций.

Мо­ну­мен­таль­ный ан­самбль пе­ред зда­ни­ем «Тайм-Лайф» в Лон­до­не (1952-1953 годы) ре­шён в со­от­вет­ст­вии с ду­хом ар­хи­тек­тур­но ор­га­ни­зо­ван­ной городской сре­ды: в про­ёмы ка­мен­ной ба­лю­ст­ра­ды встрое­ны слож­ные пла­стические фор­мы, на­по­ми­наю­щие древ­ние крип­то­грам­мы; рас­по­ло­жен­ная на тер­ра­се по­лу­ле­жа­щая жен­ская фи­гу­ра вы­зы­ва­ет ре­ми­нис­цен­ции ан­тич­ной пла­сти­ки.

Мо­ти­вы фрон­то­нов и ме­топ хра­ма Зев­са в Олим­пии вдох­но­ви­ли Мура на соз­да­ние се­рии фи­гур вои­нов, упав­ших или си­дя­щих с вы­став­лен­ным впе­рёд щи­том. Ком­по­зиционная идея ле­жа­щей фи­гу­ры раз­ра­ба­ты­ва­лась им в раз­ных ва­ри­ан­тах - от ком­пакт­ных, плот­но сомк­ну­тых объ­ё­мов ка­мен­но­го бло­ка до по­лу­аб­ст­ракт­ных, сво­бод­но те­ку­щих форм.

В ра­бо­тах вто­ро­го ти­па про­све­ты, об­ра­зуе­мые сги­ба­ми рук и ног, до­пол­ня­ют­ся ок­руг­лы­ми от­вер­стия­ми в кор­пу­се, бла­го­да­ря че­му воз­ни­ка­ют «ре­шёт­ча­тые» струк­ту­ры, в ко­то­рых фор­мы че­ло­ве­че­ско­го те­ла сбли­жа­ют­ся с гиб­ки­ми очер­та­ния­ми при­род­ных форм - пе­ре­пле­те­ния­ми вет­вей и тому подобным.

«Пей­заж­ный» ха­рак­тер та­ких фи­гур яр­ко про­яв­ля­ет­ся в ес­тественном ланд­шаф­те, где све­то­воз­душ­ные по­то­ки сво­бод­но взаи­мо­дей­ст­ву­ют со сквоз­ны­ми фор­ма­ми пла­сти­ки («Ле­жа­щая об­на­жён­ная», 1951 год, на тер­ри­то­рии Му­зея современного искусства в Эдин­бур­ге). В так называемых струн­ных скульп­ту­рах на­тя­ну­тые ме­ж­ду вы­сту­паю­щи­ми объ­ё­ма­ми стру­ны на­гляд­но вы­яв­ля­ют про­ти­во­бор­ст­во раз­но­на­прав­лен­ных сил («Струн­ная скульп­ту­ра. Мать и ди­тя», 1938 год, «Кор­зи­на для птиц», 1939 год; обе - фонд Г. Му­ра; «Не­вес­та», 1939-1940 годы, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк).

Пла­стическая те­ма фи­гу­ры, прон­заю­щей про­стран­ст­во, раз­ви­ва­ет­ся Муром в «сдво­ен­ных» фор­мах (внутренней и внеш­ней). Так, в на­ча­той во вре­мя вой­ны се­рии «Шле­мы» внеш­няя фор­ма упо­доб­ля­ет­ся пан­ци­рю, ры­цар­ским дос­пе­хам, скры­ваю­щим гроз­ный лик вои­те­ля («Шлем», 1939-1940 годы, «Го­ло­ва-шлем № 1», 1950 год; обе - фонд Г. Му­ра; «Го­ло­ва-шлем № 2», 1950 год, Государственная ху­дожественная га­ле­рея, Штут­гарт).

В даль­ней­шем мо­тив яд­ра-обо­лоч­ки не­ред­ко ас­со­ции­ру­ет­ся с бу­то­ном, поч­кой де­ре­ва, ко­ко­ном, ра­ко­ви­ной («Внут­рен­няя и внеш­няя вер­ти­каль­ные фор­мы», 1953-1954 годы, Ху­дожественная га­ле­рея Ол­брайт-Нокс, Буф­фа­ло). В «ра­зо­рван­ных» фи­гу­рах Мура мак­си­маль­но при­бли­жа­ет­ся к пер­во­здан­ным фор­мам ланд­шаф­та и древ­них ме­га­ли­тических со­ору­же­ний («Трёх­ча­ст­ная ле­жа­щая фи­гу­ра № 1», 1961-1962 годы, фонд Г. Му­ра; «Ле­жа­щая фи­гу­ра», 1963-1965 годы, Лин­кольн-центр, Нью-Йорк).

К этим «рас­ще­п­лён­ным» фор­мам при­мы­ка­ют скульп­ту­ры мощ­ных объ­ё­мов, стоя­щие без пье­де­ста­ла и упо­доб­лен­ные об­на­жив­ше­му­ся ос­то­ву зем­ли («Вер­ти­каль­ный мо­тив № 1. Крест», 1955-1956 годы, близ Дам­фри­са; «Две круп­ные фор­мы», 1966-1969 годы, пе­ред зда­ни­ем Ху­дожественной га­ле­реи Он­та­рио в То­рон­то; «Ар­ка», 1969 год, Кен­синг­тон-гар­денс в Лон­до­не). К чис­лу наи­бо­лее из­вест­ных мо­ну­мен­тов Мура от­но­сят­ся «Ле­жа­щая фи­гу­ра» пе­ред зда­ни­ем ЮНЕСКО в Па­ри­же (1957-1958 годы), «Энер­гия ато­ма» в кам­пу­се Чи­каг­ско­го ун-та (1964-1966 годы), ком­по­зи­ция «Хол­ми­стые ар­ки» пе­ред церковью Карл­скир­хе в Ве­не (1973 год).

Мур за­ни­мал­ся так­же пе­чат­ной гра­фи­кой (с 1931 года): се­рия «Сто­нхендж», ил­лю­ст­ра­ции к «По­эмам» У.Х. Оде­на (все 1973 года) и другое. В 1974 году от­крыт Центр скульп­тур Мура в Ху­дожественной га­ле­рее Он­та­рио в То­рон­то; в 1977 году в Мач-Хед­е­ме ос­но­ван фонд Мура со зна­чительной кол­лек­ци­ей его про­из­ве­де­ний.