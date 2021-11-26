МОУЭТ ФАРЛИ МАК-ГИЛЛ

МОУЭТ ФАРЛИ МАК-ГИЛЛ - канадский писатель.

Сын биб­лио­те­ка­ря. Обу­че­ние Моуэта на био­ло­гическом факультете Университета То­рон­то бы­ло пре­рва­но в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны служ­бой в со­ста­ве американского кор­пу­са в Ев­ро­пе. По­сле окон­ча­ния Университета То­рон­то (1949) при­ни­мал уча­стие в на­учных экс­педи­ци­ях, в том числе в ка­над­скую тун­д­ру.

С по­зиций рев­но­ст­но­го эко­ло­га жё­ст­ко кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку США ; при­мы­кал к пар­тии зе­лё­ных . Де­бю­ти­ро­вал книгой «Лю­ди Олень­е­го края» («People of the Deer», 1952 год, русский перевод 1963 года), где опи­сал жизнь северных пле­мён, спо­соб­ных про­ти­во­сто­ять су­ро­во­му кли­ма­ту, но по­ги­баю­щих под на­тис­ком западной ци­ви­ли­за­ции. Ав­тор пре­имущественно пуб­ли­ци­стических ро­ма­нов и по­вес­тей, ко­то­рым при­су­щи за­ни­ма­тель­ность, гу­ма­ни­стический па­фос, вни­ма­ние к эко­ло­гической про­бле­ма­ти­ке: кни­ги «От­ча­яв­ший­ся на­род» («The desperate people», 1959 год, русский перевод 1963 года), «Ис­пы­та­ние льдом» (1960 год, русский перевод 1966 год), «He кри­чи: "Вол­ки!"» («Never cry wolf!», 1963 год, русский перевод 1968 год), «Кит на за­кла­ние» («A whale for the kil­ling», 1972 год, русский перевод 1977 год), «Ка­над­ский Се­вер се­го­дня» («Canada north now», 1976 год), «Тра­ге­дии мо­ря» («Sea of slaughter», 1984 год, русский перевод 1988 год), «Про­гул­ка по зем­ле» («Walking on the land», 2000 год) и др.

Ав­тор про­из­ве­де­ний для де­тей (в том числе книга «Со­ба­ка, ко­то­рая не хо­те­ла быть про­сто со­ба­кой», «The dog who wouldn’t be», 1957 год, русский перевод 1981 год), ме­муа­ров и др.

Сочинения:

Про­кля­тие мо­ги­лы ви­кин­га. М., 2003;

От ари­ев до ви­кин­гов, или Кто от­крыл Аме­ри­ку. М., 2004;

Bay of spirits: a love story. N. Y., 2007;

Eastern passage. Plasttsburgh, 2010.