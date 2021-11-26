«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»

«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ». «The Moscow daily news» (1930-1949 годы), «The Moscow news» (с 1956 года; вы­хо­ди­ла в ос­нов­ном еже­не­дель­но). Об­щественно-по­ли­тическая га­зе­та в СССР и РФ.

Ос­но­ва­на американской жур­на­ли­ст­кой, сто­рон­ни­цей идеи ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции А.Л. Стронг в 1930 году как анг­лоя­зыч­ное из­да­ние для иностранных спе­циа­ли­стов в СССР.

Вы­хо­ди­ла при Все­со­юз­ном об­ще­ст­ве куль­тур­ной свя­зи с за­гра­ни­цей; 1-й но­мер - под де­ви­зом «Со­вет­ская власть и аме­ри­кан­ская тех­ни­ка по­стро­ят со­циа­лизм».

В 1949 году, в хо­де кам­па­нии по борь­бе с кос­мо­по­ли­тиз­мом , за­кры­та ре­ше­ни­ем По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б), главный редактор М.М. Бо­ро­дин снят с ра­бо­ты, аре­сто­ван и осу­ж­дён по де­лу Европейского ан­ти­фа­ши­ст­ско­го комитета, Стронг вы­сла­на из СССР по об­ви­не­нию в шпио­на­же в поль­зу США, впо­след­ст­вии ак­тив­ная уча­ст­ни­ца «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годы в Ки­тае .

Из­да­ние во­зоб­нов­ле­но в 1956 году (с 1958 года ор­ган Сою­за со­вет­ских об­ществ друж­бы, позд­нее - Агент­ст­ва пе­ча­ти «Но­во­сти», с 1991 года ча­ст­ное из­да­ние). Пе­ча­та­лась в Мо­ск­ве, а так­же в США, Из­раи­ле, Гер­ма­нии и Ав­ст­ра­лии.

Вы­хо­дит на английском и арабском языках (1969 - начало 1990-х годов, вновь с 2009 года), на русском язяке (1980-2007 годы и с 2010 года), из­да­ва­лась так­же на французском, испанском, эстонском и др. язы­ках.

Русская вер­сия «Московских новостей» с середины 1980-х годов (главный редактор Е.В. Яков­лев) яв­ля­лась од­ним из основных про­вод­ни­ков идей пе­ре­строй­ки М.С. Гор­ба­чё­ва, рас­про­стра­ня­лась в 140 стра­нах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)