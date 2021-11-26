МОРРИСОН ТОНИ

МОРРИСОН ТОНИ - настоящее имя и фамилия Клои Эн­то­ни Уоф­форд. Американская пи­са­тель­ни­ца, пуб­ли­цист, эс­се­ист.

Ро­ди­лась в се­мье ра­бо­че­го-аф­роа­ме­ри­кан­ца, пе­ре­се­лен­ца из южных шта­тов США.

Учи­лась в Го­вард­ском (1949-1953 годы) и Кор­нелл­ском (1953-1955 годы) университетах; ра­бо­та­ла ре­дак­то­ром в из­да­тель­ст­ве (1965-1983 годы), пре­по­да­ва­ла в университетах США, в т.ч. в Прин­сто­не (1989-2006 годы).

Литературная карь­е­ра Т. Моррисон на­ча­лась c пуб­ли­ка­ции ро­ма­на «Са­мые го­лу­бые гла­за» («The bluest eye», 1970 год), по­ве­ст­вую­ще­го о тя­жё­лой судь­бе юной нег­ри­тян­ки. Те­мы ра­со­во­го уг­не­те­ния по­лу­чи­ли даль­ней­шее раз­ви­тие в ро­ма­не «Су­ла» («Sula», 1973 год).

Ши­ро­кую из­вест­ность Т.Моррисон при­нёс ро­ман «Песнь Со­ло­мо­на» («Song of Solomon», 1977 год, русский перевод 1982 год), в цен­тре ко­то­ро­го - по­иск и ос­мыс­ле­ние ге­ро­ем соб­ст­вен­но­го «я»; ро­ман об­ра­щён к куль­тур­ным ми­фам и ис­то­кам аф­ро­аме­ри­кан­ской ис­то­рии.

Тра­ди­ции ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма пре­тво­ре­ны в ро­ма­нах «Смо­ля­ное чу­чел­ко» («Tar ba­by», 1981 год), «Лю­бовь» («Love», 2003 год, русский перевод 2005 год), «Жа­лость» («A mercy», 2008 год, русский перевод 2009 год).

Цикл из трёх ро­ма­нов - «Воз­люб­лен­ная» («Beloved», 1987 год, русский перевод 1994 год), «Джаз» («Jazz», 1992 год, русский перевод 2000 год), «Рай» («Paradise», 1998 год) - по­сле­до­ва­тель­но опи­сы­ва­ет клю­че­вые эта­пы в ис­то­рии аф­роа­ме­ри­кан­цев: эпо­хи раб­ст­ва, Гражданской вой­ны , пе­ри­од дви­же­ния за гражданские пра­ва.

От­сыл­ки к фольк­ло­ру и ми­фо­ло­гии, по­сто­ян­ное сме­ше­ние фан­та­сти­ки и ре­аль­но­сти, тра­ги­че­ско­го и ко­ми­че­ско­го - от­ли­чительные чер­ты про­из­ве­де­ний Т. Моррисон.

Сре­ди других со­чи­не­ний: эс­се, пуб­ли­ци­сти­ка, кни­ги для де­тей.

Но­бе­лев­ская премия (1993 год).

Сочинения:

Playing in the dark: whiteness and the li­terary imagination. Camb. (Mass.), 1992;

What moves at the margin: selected nonfiction. Jackson, 2008.