МОРРИСОН ТОНИ
МОРРИСОН ТОНИ - настоящее имя и фамилия Клои Энтони Уоффорд. Американская писательница, публицист, эссеист.
Родилась в семье рабочего-афроамериканца, переселенца из южных штатов США.
Училась в Говардском (1949-1953 годы) и Корнеллском (1953-1955 годы) университетах; работала редактором в издательстве (1965-1983 годы), преподавала в университетах США, в т.ч. в Принстоне (1989-2006 годы).
Литературная карьера Т. Моррисон началась c публикации романа «Самые голубые глаза» («The bluest eye», 1970 год), повествующего о тяжёлой судьбе юной негритянки. Темы расового угнетения получили дальнейшее развитие в романе «Сула» («Sula», 1973 год).
Широкую известность Т.Моррисон принёс роман «Песнь Соломона» («Song of Solomon», 1977 год, русский перевод 1982 год), в центре которого - поиск и осмысление героем собственного «я»; роман обращён к культурным мифам и истокам афроамериканской истории.
Традиции магического реализма претворены в романах «Смоляное чучелко» («Tar baby», 1981 год), «Любовь» («Love», 2003 год, русский перевод 2005 год), «Жалость» («A mercy», 2008 год, русский перевод 2009 год).
Цикл из трёх романов - «Возлюбленная» («Beloved», 1987 год, русский перевод 1994 год), «Джаз» («Jazz», 1992 год, русский перевод 2000 год), «Рай» («Paradise», 1998 год) - последовательно описывает ключевые этапы в истории афроамериканцев: эпохи рабства, Гражданской войны, период движения за гражданские права.
Отсылки к фольклору и мифологии, постоянное смешение фантастики и реальности, трагического и комического - отличительные черты произведений Т. Моррисон.
Среди других сочинений: эссе, публицистика, книги для детей.
Нобелевская премия (1993 год).
Сочинения:
Playing in the dark: whiteness and the literary imagination. Camb. (Mass.), 1992;
What moves at the margin: selected nonfiction. Jackson, 2008.