МОРАЙС ВИНИСЬЮС КРУС МЕЛУ МАРКУС ДЕ
МОРАЙС ВИНИСЬЮС КРУС МЕЛУ МАРКУС ДЕ - бразильский поэт, государственный деятель.
Из семьи музыкантов.
Окончил юридический факультет Университета Рио-де-Жанейро (1933 год); получив стипендию британского правительства (1938 год), переехал в Великобританию, где изучал литературу в Оксфордском университете.
Вернувшись в Бразилию (1941 год), сотрудничал с прессой, писал статьи о театре.
В 1946-1956 годы состоял на дипломатической службе в США, Франции.
Раннее поэтическое творчество, окрашенное в религиозно-мистические тона, выдержано в традициях модернизма: сборники «Новые поэмы» («Novos poemas», 1938 год), «Поэмы, сонеты и баллады» («Poemas, sonetos e baladas», 1946 год), «Чтобы жить большой любовью» («Para viver um grande amor», 1962 год) и др.
В пьесе «Орфей из Консейсао» («Orfeu da Conceição», 1954 год; экранизация на основе подготовленного В.К.М.М. де Морайсом сценария под названием «Чёрный Орфей», режиссер М. Камю, 1959 год) В.К.М.М. де Морайс перенёс в бразильские реалии сюжет древне-греческой мифологии.
В 1960-1980-х годы В.К.М.М. де Морайс был широко известен как автор многочисленных (около 400) текстов к музыкальным композициям в джазовом стиле босса-нова, в т. ч. песни «Девушка из Ипанемы» («Garota de Ipanema», 1962 год).
Сочинения:
Поэзия Латинской Америки. М., 1975. С. 163–166;
Poemas esparsos. San Paulo, 2008.