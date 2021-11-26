МОНТАН ИВ
МОНТА́Н ИВ (настоящие имя и фамилия - Иво Ливи) - французский певец-шансонье, актёр.
Муж С. Синьоре (в 1951-1985 годы). Из итальянско еврейской семьи, в 1923 году эмигрировавшей во Францию.
На эстраде с 1938 года; выступал с исполнением песен из репертуара Ш. Трене и М. Шевалье.
С конца 1940-х годов Ив Монтан пел на эстраде и записывал на пластинки песни Ж.Б. Клемана («Время вишен»), Ж. Косма (в т. ч. «Дети, которые любят друг друга» и «Опавшие листья»), Ф. Лемарка («В Париже» и др.).
С 1951 года регулярно выступал в парижском концертном зале «Этуаль» с большими сольными программами.
Участвовал в акциях в защиту мира, симпатизировал коммунистам.
Гастроли Ив Монтана в СССР и других социалистических странах после венгерских событий 1956 года воспринимались отечественной публикой как символ «оттепели», однако вызвали политические инвективы в западной печати.
В 1968 году открыто осудил ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию.
Исполнительская манера Ив Монтана - певца сформировалась под значительным влиянием Э. Пиаф. Песни-истории, трактуемые как музыкально-драматические сценки (народная «Баллада о короле Рено» в современной обработке и др.), отточенная мимика, доверительная манера интонирования обусловили успех «стиля Ив Монтана», в частности, во время гастролей в США (1959 год).
В кино с 1945 года («Звезда без света»). Признание принесли роли в фильмах: «Врата ночи», «Идол», «Плата за страх», «Ночная Маргарита», «Салемские колдуньи», «Большая голубая дорога», «Люди и волки», «Займёмся любовью», «Святилище», «Война окончена», «Дзета», «Осадное положение», «Всё хорошо», «И… как Икар».
Разножанровый актёр большого обаяния, сильного темперамента, создавал глубокие психологические образы; герои Ив Монтана, как правило, незаурядные, цельные натуры. Среди других фильмов: «В ясный день можно увидеть вечность», «Сезар и Розали», «Жить, чтобы жить», «Венсан, Франсуа, Поль и другие», «Дороги на юг», «Свет женщины», «Выбор оружия», «Гарсон!».
Умер во время съёмок фильма «ИП-5: остров толстокожих».
Сочинения:
Солнцем полна голова. М., 1956.