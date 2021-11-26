МОНЕТАРИЗМ
МОНЕТАРИЗМ - направление (школа) экономической теории, современный вариант количественной теории денег, предусматривающий осуществление экономической политики, ориентированной на решающую (доминирующую) роль регулирующего воздействия денежной массы (изменений в кредитно-денежной сфере) на общую хозяйственную конъюнктуру и исходящей из предпосылки, что центральные банки могут контролировать общее количество обращающихся денег.
Современный монетаризм - весьма влиятельная и представительная школа. Неоспоримый её лидер - М. Фридмен. Его единомышленники, внёсшие свой вклад в решение отдельные проблем монетаристской доктрины, - К. Бруннер, А. Мельцер, Ф. Кейген, Д. Лейдлер, А. Шварц, Д. Мейзелман, Р. Селден, Р. Манделл и др.
Монетаризм зародился и развился в трудах Фридмена и его ближайших сотрудников, причём в рамках более общего сдвига - «неоклассического возрождения». Термин «монетаризм» введён в экономическую науку Бруннером в 1968 году. Монетаризм как течение экономической мысли, отводящее деньгам определяющую роль в колебаниях экономики, знаменует собой послевоенный этап в развитии чикагской школы экономические мысли, является наиболее крупным ответвлением неоклассического направления экономической теории Запада.
Зарождение монетаристской гипотезы о ведущей роли денег в экономике относится к 1950-м годам. Важнейшая публикация этого периода - статья М. Фридмена «Количественная теория денег: новая формулировка» (1956 год). Ныне она считается классической. С неё начинается монетаризм в современой форме. К числу решающих положений статьи относятся: 1) тезис о стабильном характере функции спроса на деньги и скорости обращения денег; 2) выявление в самой общей форме причинной зависимости между динамикой денег и динамикой номинального дохода сначала на микроуровне, а затем (в форме науч. гипотезы) и на макроуровне; 3) выдвижение условия независимости факторов спроса на деньги и предложения денег; 4) постулат об экзогенности предложения денег как важнейшего условия односторонней причинной зависимости «от денег - к доходу и ценам».
Начало зрелого монетаризма относится к первой половине 1960-х годов. На макроуровне разрабатывается монетаристская модель цикла и национального дохода, разделяющая исходную предпосылку неоклассической теории (о внутренней устойчивости капитализма) и предлагающая новое ви́дение циклических колебаний - со стороны предложения денег. Рубежным для монеторизма является 1963 год, когда выходят важнейшие работы его лидеров, в т. ч. фундаментальная монография М. Фридмена и А. Шварц «Монетарная история Соединённых Штатов, 1867-1960 годов», признаваемая главным теоретическим трудом монетаризма.
Высокие коэффициенты корреляции между динамикой денежной массы и национального дохода, обнаруженные Фридменом, Шварц и Мейзельманом на протяжении б ́ольшей части столетней истории США, выявленные ими временны́е лаги между динамикой индекса денежной массы и фундаментальными индексами конъюнктуры (при опережающей роли денег) не просто подтверждали центральный тезис монетаризма о ведущей роли денежного фактора в движении рыночной экономики; они свидетельствовали о том, что после 1963 года монетаризм представлял собой уже не гипотезу, а довольно зрелую, законченную теорию. Тем самым прекращалась монополия кейнсианства на истолкование макроэкономических проблем.
Период второй половины 1960 года - начало 1970-х годов характеризовался зарождением концепций «естественной нормы безработицы», «адаптивных ожиданий» и «стагфляции». В декабре 1967 года на заседании Американской экономической ассоциации М. Фридмен выдвинул тезис о наличии в рыночной экономике «естественного уровня безработицы», определяемого структурными причинами и силами экономического трения (структурной и фрикционной безработицей). Вынужденная безработица (термин, введённый Дж.М. Кейнсом) существует, согласно Фридмену, лишь в том случае, если индекс безработицы значительно превышает естественный уровень. Равновесный уровень на рынке труда («естественный уровень безработицы») в 1,5-2 раза превышает равновесную кейнсианскую норму «полной занятости». По мнению Фридмена, «естественная норма безработицы» в длительном аспекте не может быть снижена мерами государственного воздействия.
Учение М. Фридмена о «естественном уровне безработицы» открыло плодотворную дискуссию о характере ожиданий в рыночной экономике. На примере модифицированной кривой Филлипса Фридмен показал неэффективность кейнсианской стабилизационной политики в долговременном аспекте. Он выдвинул концепцию адаптивных ожиданий экономических агентов и утверждал, что гибкое приспособление участников рыночных процессов к действиям правительства рано или поздно непременно возвратит уровень безработицы к естественной норме. Единственным результатом кейнсианских стимуляторов в борьбе с «естественной безработицей» будет не её снижение, а рост инфляционных индексов. Все эти выводы были получены Фридменом практически одновременно с проф. Э. Фелпсом, хотя оба работали независимо друг от друга. Поэтому часто говорят о единой «гипотезе Фридмена - Фелпса» или «модели Фридмена - Фелпса».
Несколько позднее новаторство М. Фридмена проявилось в объяснении им феномена стагфляции, т. е. одновременного существования высоких темпов инфляции и безработицы. Различая краткосрочные и долгосрочные воздействия непредвиденных изменений совокупного денежного спроса, Фридмен (одновременно с Фелпсом) пришёл к выводу, что в длительном плане ускоренная инфляция, спровоцированная экспансионистскими действиями правительства, обязательно совпадёт во времени с традиционно высокой «естественной безработицей». В этом и заключалось монетаристское объяснение относительно нового явления 1970-х годов - стагфляции, которое кейнсианцам никак не удавалось интерпретировать. Более того, в лекции по случаю присуждения ему Нобелевской премии (1976 год) Фридмен подчёркивал, что ещё одной проблемой середины 1970-х годов выступает уже не стагфляция, а «слампфляция», т. е. одновременный рост безработицы в сочетании с ускоряющимся темпом ценовой инфляции. Таким образом, кривая Филлипса «оказывается не вертикальной, а скорее положительно наклонной».
В разработке концепций монетаризма экономической политики теоретики монерсохраняют антикейнсианскую направленность. Так, М. Фридмен критикует последователей Дж.М. Кейнса за приверженность к антициклической политике по принципу «стоп - вперёд»: рестрикционные меры применяются на стадии перегрева конъюнктуры, а экспансионистские – на стадии спада. Фридмен утверждает, что экономика - система инерционная и любая антицикличная мера действует со значительным временны́м лагом, что и обусловливает общую неэффективность кейнсианских методов регулирования. В противовес Фридмен предлагает собственное «правило» - центральный банк ежегодно увеличивает денежную массу в обращении на 3-4%, что позволяет обслуживать близкий к ним по темпам экономич. рост и не приводит к инфляции. Указанная политика таргетирования (от англ. target – мишень, намеченная цифра) действительно проводилась центральными банками ведущих стран Запада и сыграла положительную роль в борьбе с инфляцией в 1980-1990-х годов. Вместе с тем уверенность монетаристов в принципиальной устойчивости капиталистической рыночной системы, которой якобы не нужны активные и комплексные меры государственного регулирования, оказалась поколебленной тяжёлым финансово-экономическим кризисом 2008-2012 годов.
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