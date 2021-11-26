МО ТИМОТИ
МО ТИМОТИ - английский писатель, журналист.
Родился в семье китайца (адвоката по специальности) и англичанки. В 1960 году переехал в Лондон. Получил диплом историка в Оксфорде, учился литературному мастерству в Университете Восточной Англии (Норидж).
С середине 1970-х годов обозреватель в различных периодических изданиях. Как писатель дебютировал основанным на сюжетах из восточной мифологии романом «Король Обезьян» («The Monkey King», 1978 год), в котором наметились главные темы творчества Мо - сопоставление восточного и западного типов мышления, культуры и стиля жизни, осмысление колониального опыта, а также ироническая и саркастическая критика постколониального порядка.
Поэтика романов Мо, отличающихся обилием аллюзий и интертекстуальных перекличек, близка постмодернизму: «Кисло-сладкий» («Sour sweet», 1982 год), «Островные владения» («An insular possession», 1986 год), «Излишки смелости» («The redundancy of courage», 1991 год), «Отступник, или Ореол-2» («Renegade or Halo2», 1999 год) и другие.