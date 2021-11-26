МО ТИМОТИ

МО ТИМОТИ - английский пи­са­тель, жур­на­лист.

Ро­дил­ся в се­мье ки­тай­ца (ад­во­ка­та по спе­ци­аль­но­сти) и анг­ли­чан­ки. В 1960 году пе­ре­ехал в Лон­дон. По­лу­чил ди­плом ис­то­ри­ка в Окс­фор­де , учил­ся литературному мас­тер­ст­ву в Университете Восточной Анг­лии (Но­ридж).

С середине 1970-х годов обо­зре­ва­тель в раз­лич­ных пе­рио­дических из­да­ни­ях. Как пи­са­тель де­бю­ти­ро­вал ос­но­ван­ным на сю­же­тах из восточной ми­фо­ло­гии ро­ма­ном «Ко­роль Обезь­ян» («The Monkey King», 1978 год), в ко­то­ром на­ме­ти­лись главные те­мы твор­че­ст­ва Мо - со­пос­тав­ле­ние восточного и западного ти­пов мыш­ле­ния, куль­ту­ры и сти­ля жиз­ни, ос­мыс­ле­ние ко­ло­ни­аль­но­го опы­та, а так­же иро­ническая и сар­ка­стическая кри­ти­ка по­стко­ло­ни­аль­но­го по­ряд­ка.

По­эти­ка ро­ма­нов Мо, от­ли­чаю­щих­ся оби­ли­ем ал­лю­зий и ин­тер­тек­сту­аль­ных пе­ре­кли­чек, близ­ка по­стмо­дер­низ­му : «Ки­сло-слад­кий» («Sour sweet», 1982 год), «Ост­ров­ные вла­де­ния» («An insular pos­session», 1986 год), «Из­лиш­ки сме­ло­сти» («The redundancy of courage», 1991 год), «От­ступ­ник, или Оре­ол-2» («Renegade or Halo2», 1999 год) и другие.