МИЯТЕВ КРЫСТЮ ИВАНОВ

МИЯ́ТЕВ КРЫСТЮ́ ИВАНО́В. Болгарский ис­то­рик, ар­хео­лог и ис­кус­ст­во­вед.

Из се­мьи мел­ко­го тор­гов­ца. В 1915 году за­кон­чил Вен­ский университет по спе­ци­аль­но­сти «славянская фи­ло­ло­гия и ис­то­рия бал­кан­ских на­ро­дов». Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны .

В 1922-1924 годах изу­чал ис­то­рию ви­зантийского искусства в Бер­лин­ском университете. В 1927-1956 годах профессор бо­го­слов­ско­го факультета Со­фий­ско­го университета, пре­по­да­вал ис­то­рию ви­зантийского и болгарского искусства. В 1939-1945 годах ди­рек­тор Эт­но­гра­фического му­зея в Со­фии. С 1947 года на­учный ру­ко­во­ди­тель, в 1951-1963 годах ди­рек­тор Ар­хео­ло­гического института и му­зея при Болгарской АН.

В 1930-1940 годах про­во­дил ар­хео­ло­гические рас­коп­ки в Пли­ске , об­на­ру­жил наи­бо­лее зна­чи­мые па­мят­ни­ки сто­ли­цы Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва, в том числе дво­рец ха­на Кру­ма, Боль­шую ба­зи­ли­ку и ком­плекс ук­ре­п­ле­ний.

В Пре­сла­ве, изу­чая Круг­лую цер­ковь и другие па­мят­ни­ки вре­мён ца­ря Си­ме­о­на, ус­та­но­вил, что де­ко­ра­тив­ное пред­став­ле­ние кон­ст­рук­тив­ных форм, раз­ви­вав­шее­ся и в пе­ри­од Вто­ро­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва , от­ли­ча­ло болгарскую ар­хи­тек­ту­ру от ви­зан­тий­ской.

Митяев за­ни­мал­ся так­же со­пос­тав­ле­ни­ем ме­ст­ной ху­дожественной ке­ра­ми­ки с ви­зантийской и ближ­не­во­сточ­ной.

В 1949-1962 годах ру­ко­во­дил ар­хео­ло­гическими рас­коп­ка­ми на хол­ме Ца­ре­вец в г.Тыр­но­во (ны­не Ве­ли­ко-Тыр­но­во), где об­на­ру­жил двор­цо­вый ком­плекс и до­ка­зал, что на крыш­ке ка­мен­но­го сар­ко­фа­га пред­став­ле­на плос­ко­рель­еф­ная фи­гу­ра ца­ря Ива­на Алек­сан­д­ра.

Опуб­ли­ко­вал около 200 ра­бот о средне-вековой ар­хи­тек­ту­ре, по­гре­баль­ной пла­сти­ке и жи­во­пи­си. Впер­вые дал пол­ную и на­уч­но обос­но­ван­ную ха­рак­те­ри­сти­ку средне-вековых болгарских фре­сок, уде­ляя осо­бое вни­ма­ние фре­скам из Западной Бол­га­рии, в том числе из Бо­ян­ской церк­ви.

Член Института Н.П. Кон­да­ко­ва в Пра­ге (1931 год), член-корреспондент Германского ар­хео­ло­гического института (1942 год).

Сочинения:

Българ­ско­то из­ку­ст­во презъ IX и Х в. // Бълга­рия. 1000 го­ди­ни. 927–1927. Со­фия, 1930;

Кру­мо­ви­ятъ дво­рецъ и дру­ги но­во­от­кри­ти по­строй­ки в Пли­ска // Из­вес­тия на Българ­ския ар­хео­ло­ги­че­ски ин­сти­тутъ. 1940/1942. Со­фия, 1943. Т. 14;

Сла­вян­ска ке­ра­ми­ка в Бълга­рия и ней­но­то зна­че­ние за сла­вян­ска­та ар­хео­ло­гия на Бал­ка­на. Со­фия, 1948;

Bul­garia. Mediaeval wall paintings. P., 1961;

Ар­хи­тек­ту­ра­та в сред­но­ве­ков­на Бълга­рия. Со­фия, 1965.