МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ - неоиндуистская религиозная организация, члены которой исповедуют вестернизированный кришнаизм.

Ос­но­ва­но в 1966 году в Нью-Йор­ке вы­ход­цем из Ин­дии Шри Шри­мад Бхак­ти­ве­дан­той Сва­ми Праб­ху­па­дой (1896-1977 годы). Штаб-квар­ти­ра - в городе Мая­пур (Ин­дия).

Адеп­ты МОСК воз­во­дят свою док­три­ну к уче­нию виш­ну­ит­ско­го религиозного ре­фор­ма­то­ра Чай­та­ньи (XV-XVI века), про­по­вед­ни­ка бхак­ти, кри­ти­ко­вав­ше­го уче­ние ад­вай­та-ве­дан­ты и на­стаи­вав­ше­го на том, что бо­же­ст­во не без­лич­но, но яв­ля­ет­ся но­си­те­лем мно­го­чис­ленных ка­честв и энер­гий. Чай­та­нья ввёл экс­та­тичный ха­рак­тер по­чи­та­ния Криш­ны и прак­ти­ку сан­кир­та­на (бенгальский «сан­кир­тон») - мас­со­вых пес­но­пе­ний и тан­це­валь­ных про­цес­сий адеп­тов. Это уче­ние, из­вест­ное как гау­дия-вайш­на­визм, в конце XIX - начале XX веков бла­го­да­ря религиозным дея­те­лям Бхак­ти­ви­но­де Тха­ку­ру и его сы­ну Бхак­ти­сидд­хан­те Са­рас­ва­ти на­ча­ло рас­про­стра­нять­ся на За­па­де. С 1920-х годов уче­ни­ком Са­рас­ва­ти стал Аб­хай Ча­ран Де, про­по­ве­до­вав­ший гау­дия-вайш­на­визм на английском языке и при­няв­ший имя Шри Шри­мад Бхак­ти­ве­дан­та Сва­ми Праб­ху­па­да. По­сле пе­ре­ез­да в США Праб­ху­па­да ос­но­вал МОСК, ос­та­вал­ся его ру­ко­во­ди­те­лем до кон­ца жиз­ни. В 1970 году он соз­дал Ру­ко­во­дя­щий со­вет МОСК, имея цель со вре­ме­нем пе­ре­дать ему управ­ленческие функ­ции. Не­по­сред­ст­вен­но пе­ред смер­тью на­зна­чил 11 гу­ру-пре­ем­ни­ков, ко­то­рым по­ру­чил управ­ле­ние ор­га­ни­за­ци­ей, раз­де­лён­ной на 11 ре­гио­нов по все­му ми­ру.

Основными ка­но­ническими тек­ста­ми МОСК яв­ля­ют­ся «Бха­га­вад­ги­та» в ин­тер­пре­ти­рую­щем пе­ре­во­де (с ком­мен­та­рия­ми) Праб­ху­па­ды («Бха­га­вад-ги­та как она есть») и «Шри­мад Бха­га­ва­там» («Бха­га­ва­та- пу­ра­на»). Главная идея уче­ния - не­об­хо­димость все­по­гло­щаю­щей люб­ви к вер­хов­но­му бо­же­ст­ву - Криш­не Го­па­лу, ко­то­рый про­ни­ка­ет во всё, но од­но­вре­мен­но на­хо­дит­ся над всем, име­ет как лич­но­ст­ный, так и без­лич­но­ст­ный ас­пек­ты. Криш­на на­зы­ва­ет­ся выс­шей не­бес­ной фор­мой аб­со­лю­та (аб­со­лют­но­го чис­то­го соз­на­ния, ат­ма­на), все др. бо­ги, в т. ч. в мо­но­теи­стических ре­ли­ги­ях, - Ях­ве, Ии­сус Хри­стос , Ал­лах - рас­смат­ри­ва­ют­ся лишь в ка­че­ст­ве его час­тич­ных про­яв­ле­ний.

Со­глас­но док­три­не МОСК, как и в ин­ду­из­ме, жи­вые су­ще­ст­ва пе­ре­во­пло­ща­ют­ся в со­от­вет­ст­вии со сво­ей кар­мой; мож­но пе­ре­во­пло­титься до 8400000 раз. Для ис­ку­п­ле­ния от­ри­ца­тель­ной кар­мы и из­бав­ле­ния от цик­ла пе­ре­во­пло­ще­ний, для ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния, са­мо­реа­ли­за­ции соб­ст­вен­но­го «я», слия­ния с чис­тым бо­же­ст­вен­ным ми­ром не­об­хо­ди­мо об­рес­ти «соз­на­ние Криш­ны». Это дос­ти­га­ет­ся ду­хов­ны­ми уп­раж­не­ния­ми. Адеп­там пред­пи­сы­ва­ет­ся по­вто­рять не ме­нее 1728 раз в день ма­ха­ман­тру: «Ха­ре Криш­на, Ха­ре Криш­на, Криш­на, Криш­на, Ха­ре, Ха­ре, Ха­ре Ра­ма, Ха­ре Ра­ма, Ха­ре, Ха­ре, Ра­ма, Ра­ма»; со­блю­дать 4 основных пра­ви­ла (за­прет на убий­ст­во жи­вот­ных, в свя­зи с чем прак­ти­ку­ет­ся стро­гое ве­ге­та­ри­ан­ст­во; за­прет на азарт­ные иг­ры; за­прет на упот­реб­ле­ние одур­ма­ни­ваю­щих средств, в т. ч. ал­ко­го­ля, нар­ко­ти­ков, ко­феи­на, ни­ко­ти­на; за­прет на секс вне бра­ка); рас­про­стра­нять литературу об­ще­ст­ва. Кро­ме это­го, су­ще­ст­ву­ют ещё 64 «слу­же­ния Криш­не», в т. ч. по­се­ще­ние хра­ма Виш­ну, различные под­но­ше­ния бо­же­ст­ву, стро­гое под­чи­не­ние ду­хов­ным на­став­ни­кам - гу­ру. Для «слия­ния в люб­ви с Криш­ной» прак­ти­ку­ет­ся «вы­ход из те­ла» - до­ве­де­ние се­бя адеп­том до экс­та­за по­сред­ст­вом сан­кир­та­на под иг­ру на тим­па­нах, буб­нах, ба­ра­ба­нах.

Боль­шое зна­че­ние в МОСК при­да­ёт­ся гу­ру, осо­бен­но ос­но­ва­те­лю об­ще­ст­ва - Праб­ху­па­де. Гу­ру - выс­ший эта­лон соз­на­ния Криш­ны, во­пло­ще­ние энер­гии Криш­ны, его пред­ста­ви­тель, адеп­ты долж­ны со­хра­нять ему вер­ность, слу­жить ему как буд­то он сам Криш­на. Ини­ции­ро­ван­ные чле­ны об­ще­ст­ва - мо­на­хи - жи­вут в аш­ра­мах, где они под­чи­ня­ют­ся жё­ст­кой дис­ци­п­ли­не, регламентирую­щей их жизнь по ми­ну­там. Муж­чи­ны-мо­на­хи бре­ют го­ло­вы, ос­тав­ляя на за­тыл­ке ко­сич­ку, на лоб на­но­сит­ся осо­бый знак, ти­ла­ка, в фор­ме бу­к­вы «Y». Муж­чи­ны но­сят дхо­ти, жен­щи­ны - са­ри. Жен­щи­ны и де­ти, со­глас­но уче­нию МОСК, на­хо­дят­ся в под­чи­нён­ном по­ло­же­нии. Кро­ме мо­на­хов, в об­ще­ст­ве есть и ми­ря­не, жизнь ко­то­рых не столь жё­ст­ко рег­ла­мен­ти­ро­ва­на.

Ав­то­ри­те­ты тра­диционного ин­ду­из­ма не при­зна­ют адеп­тов МОСК на­след­ни­ка­ми криш­на­из­ма, по­сколь­ку те в сво­ём боль­шин­ст­ве не яв­ля­ют­ся ин­ду­са­ми по ро­ж­де­нию, по­свя­ща­ют друг дру­га в брах­ма­ны, т. е. са­ми се­бя де­ла­ют чле­на­ми выс­шей ин­дуи­ст­ской кас­ты.

На начало XXI века об­щи­ны МОСК, объ­еди­няю­щие до 300 тысяч человек, су­ще­ст­ву­ют прак­ти­че­ски во всех стра­нах ми­ра; по собственным дан­ным об­ще­ст­ва, оно име­ет бо­лее 400 цен­тров и хра­мов, 60 сельскохозяйственных об­щин, 50 школ (гу­ру­ку­лы). Все­мир­ные съез­ды Ру­ко­во­дя­ще­го со­ве­та про­во­дят­ся 1 раз в год в штаб-квар­ти­ре МОСК в Мая­пу­ре. В СССР МОСК поя­ви­лось в 1971 году по­сле по­се­ще­ния стра­ны Праб­ху­па­дой, в 1988 году об­щи­ны бы­ли офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны. Пра­ви­тельственными ор­га­на­ми Фран­ции, Бель­гии и Ав­ст­рии МОСК вклю­че­но в спи­ски опас­ных сект.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)