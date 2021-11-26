МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ - неоиндуистская религиозная организация, члены которой исповедуют вестернизированный кришнаизм.
Основано в 1966 году в Нью-Йорке выходцем из Индии Шри Шримад Бхактиведантой Свами Прабхупадой (1896-1977 годы). Штаб-квартира - в городе Маяпур (Индия).
Адепты МОСК возводят свою доктрину к учению вишнуитского религиозного реформатора Чайтаньи (XV-XVI века), проповедника бхакти, критиковавшего учение адвайта-веданты и настаивавшего на том, что божество не безлично, но является носителем многочисленных качеств и энергий. Чайтанья ввёл экстатичный характер почитания Кришны и практику санкиртана (бенгальский «санкиртон») - массовых песнопений и танцевальных процессий адептов. Это учение, известное как гаудия-вайшнавизм, в конце XIX - начале XX веков благодаря религиозным деятелям Бхактивиноде Тхакуру и его сыну Бхактисиддханте Сарасвати начало распространяться на Западе. С 1920-х годов учеником Сарасвати стал Абхай Чаран Де, проповедовавший гаудия-вайшнавизм на английском языке и принявший имя Шри Шримад Бхактиведанта Свами Прабхупада. После переезда в США Прабхупада основал МОСК, оставался его руководителем до конца жизни. В 1970 году он создал Руководящий совет МОСК, имея цель со временем передать ему управленческие функции. Непосредственно перед смертью назначил 11 гуру-преемников, которым поручил управление организацией, разделённой на 11 регионов по всему миру.
Основными каноническими текстами МОСК являются «Бхагавадгита» в интерпретирующем переводе (с комментариями) Прабхупады («Бхагавад-гита как она есть») и «Шримад Бхагаватам» («Бхагавата- пурана»). Главная идея учения - необходимость всепоглощающей любви к верховному божеству - Кришне Гопалу, который проникает во всё, но одновременно находится над всем, имеет как личностный, так и безличностный аспекты. Кришна называется высшей небесной формой абсолюта (абсолютного чистого сознания, атмана), все др. боги, в т. ч. в монотеистических религиях, - Яхве, Иисус Христос, Аллах - рассматриваются лишь в качестве его частичных проявлений.
Согласно доктрине МОСК, как и в индуизме, живые существа перевоплощаются в соответствии со своей кармой; можно перевоплотиться до 8400000 раз. Для искупления отрицательной кармы и избавления от цикла перевоплощений, для духовного совершенствования, самореализации собственного «я», слияния с чистым божественным миром необходимо обрести «сознание Кришны». Это достигается духовными упражнениями. Адептам предписывается повторять не менее 1728 раз в день махамантру: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе, Харе, Рама, Рама»; соблюдать 4 основных правила (запрет на убийство животных, в связи с чем практикуется строгое вегетарианство; запрет на азартные игры; запрет на употребление одурманивающих средств, в т. ч. алкоголя, наркотиков, кофеина, никотина; запрет на секс вне брака); распространять литературу общества. Кроме этого, существуют ещё 64 «служения Кришне», в т. ч. посещение храма Вишну, различные подношения божеству, строгое подчинение духовным наставникам - гуру. Для «слияния в любви с Кришной» практикуется «выход из тела» - доведение себя адептом до экстаза посредством санкиртана под игру на тимпанах, бубнах, барабанах.
Большое значение в МОСК придаётся гуру, особенно основателю общества - Прабхупаде. Гуру - высший эталон сознания Кришны, воплощение энергии Кришны, его представитель, адепты должны сохранять ему верность, служить ему как будто он сам Кришна. Инициированные члены общества - монахи - живут в ашрамах, где они подчиняются жёсткой дисциплине, регламентирующей их жизнь по минутам. Мужчины-монахи бреют головы, оставляя на затылке косичку, на лоб наносится особый знак, тилака, в форме буквы «Y». Мужчины носят дхоти, женщины - сари. Женщины и дети, согласно учению МОСК, находятся в подчинённом положении. Кроме монахов, в обществе есть и миряне, жизнь которых не столь жёстко регламентирована.
Авторитеты традиционного индуизма не признают адептов МОСК наследниками кришнаизма, поскольку те в своём большинстве не являются индусами по рождению, посвящают друг друга в брахманы, т. е. сами себя делают членами высшей индуистской касты.
На начало XXI века общины МОСК, объединяющие до 300 тысяч человек, существуют практически во всех странах мира; по собственным данным общества, оно имеет более 400 центров и храмов, 60 сельскохозяйственных общин, 50 школ (гурукулы). Всемирные съезды Руководящего совета проводятся 1 раз в год в штаб-квартире МОСК в Маяпуре. В СССР МОСК появилось в 1971 году после посещения страны Прабхупадой, в 1988 году общины были официально зарегистрированы. Правительственными органами Франции, Бельгии и Австрии МОСК включено в списки опасных сект.