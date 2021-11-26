МАТУТЕ АНА МАРИЯ

МАТУТЕ АНА МАРИЯ - испанская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в се­мье фаб­ри­кан­та. Ран­нее твор­че­ст­во Матуте, од­ной из са­мых яр­ких пред­ста­ви­тель­ниц реа­лиз­ма в испанской литературе, про­ни­за­но пес­си­миз­мом: ос­мыс­ляя по­ло­же­ние Ис­па­нии в пе­ри­од гражданской вой­ны , а так­же по­тря­се­ния 1930-1940-х годов, пи­са­тель­ни­ца ана­ли­зи­ру­ет влия­ние на­си­лия на че­ло­ве­ка, вы­ну­ж­ден­но­го при­спо­саб­ли­вать­ся к ус­ло­ви­ям дик­та­ту­ры .

Кри­ти­ка ре­жи­ма Ф. Фран­ко зву­чит в де­бют­ном ро­ма­не М. «Аве­ли» («Los Abel», 1948 год), а так­же в ро­ма­не «Мёрт­вые сы­но­вья» («Los hijos muertos», 1958 год, русский перевод 1964 год). Вни­ма­ние к на­сущ­ным про­бле­мам испанского по­сле­во­ен­но­го об­ще­ст­ва, одер­жи­мо­го стра­стью к на­жи­ве, ха­рак­тер­но для три­ло­гии «Тор­га­ши» («Los mer­ca­de­res»): ро­ма­ны «Пер­вые вос­по­ми­на­ния» («Primera memoria», 1960 год), «Сол­да­ты оп­ла­ки­ва­ют ночь» («Los soldados lloran de noche», 1964 год), «Ло­вуш­ка» («La trampa», 1969 год, русский перевод 1974 год).

В ис­то­рическом ро­ма­не «Ба­шен­ные ча­сы» («La torre vigía», 1971 год) Матуте ана­ли­зи­ру­ет со­циаль­ные про­бле­мы средневековой Ев­ро­пы, про­во­дя па­рал­ле­ли с со­вре­мен­но­стью. Боль­шой ре­зо­нанс по­лу­чи­ла ал­ле­го­рическая эпо­пея «За­бы­тый ко­роль Гу­ду» («Olvidado rey Gudú», 1996 год), в ко­то­рой Матуте мас­тер­ски ис­поль­зо­ва­ла тра­ди­ции вол­шеб­ных ска­зок и жан­ра фэн­те­зи.

Ав­тор мно­го­численных сбор­ни­ков рас­ска­зов для де­тей: «Глу­пые де­ти» («Los niños tontos», 1956 год), «Пау­ли­на, мир и звёз­ды» («Paulina, el mundo y las estrellas», 1960 год) и др.

Сочинения:

Obra completa. Barcelona, 1971. Vol. 1–5.