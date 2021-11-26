МАТТУС ЗИГФРИД
МАТТУС ЗИГФРИД - немецкий композитор.
Сын крестьянина. С 1944 года с семьёй жил в деревне в провинции Бранденбург. В 1958 году окончил Высшую школу музыки в Берлине как хормейстер и композитор (у Р. Вагнера-Регени). В 1958-1960 годах совершенствовался у Х. Эйслера в берлинской Академии искусств (преподаёт там с 1972 года, профессор с 1985 года).
С 1964 года музыкальный советник «Комише опер» (по приглашению В. Фельзенштейна), в которой поставил ряд своих опер и в 1966-1988 годах проводил концерты современной камерной музыки. В творчестве значительно место занимают сочинения для сцены (15 опер, 3 балета; многие из них - на собственные либретто), музыка к радио- и телепостановкам, фильмам (всего 8), симфонические и камерные произведения.
Среди опер: «Ласарильо с Тормеса» (по испанскому анонимному плутовскому роману; 1963 год, Карл-Маркс-Штадт, ныне Кемниц), «Последний выстрел» (по повести Б. А. Лавренёва, 1967 год), «Ещё ложечку яда, дорогая?» (1972 год), «Юдифь» (по трагедии К. Ф. Хеббеля, 1985 год; все - Берлин), «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» (по Р. М. Рильке, 1985 год, Дрезден; 1998 год, Санкт-Петербург), «Граф Мирабо» (1989 год, Берлин, Карлсруэ, Эссен).
Элементы додекафонии и т. н. свободной атональности в сочинениях Маттуса. сочетаются со стилистикой барокко, музыки Р. Штрауса и др. С 1970-х годов сочинения Маттуса исполнялись в Западной Европе, он стал самым знаменитым композитором ГДР. С конца 1980-х годов неоднократно руководил исполнением своих произведений в Калининграде, в т. ч. в реконструированном кафедральном соборе (Te Deum, 2009 год). В 1991 году основал международный летний Фестиваль камерной оперы во дворце города Райнсберг (земля Бранденбург), где значительно внимание уделяется экспериментальному музыкальному театру. Посвятил судьбе немцев из Восточной Пруссии вокально-инструментальную композицию «Lamento» (2007 год).