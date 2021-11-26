МАНДЗОНИ ПЬЕРО

МАНДЗОНИ ПЬЕРО - итальянский ху­дож­ник, соз­да­тель арт-объ­ек­тов.

Не по­лучил специального художественного об­ра­зо­ва­ния.

Ис­пы­тал влия­ние Л. Фон­та­ны, соз­да­те­ля спа­циа­лиз­ма.

Ран­ние ра­бо­ты Мандзони пред­став­ля­ют со­бой тра­диционные пей­за­жи и порт­ре­ты в тех­ни­ке мас­ля­ной жи­во­пи­си. С 1955 года Мандзони на­чал эпа­таж­ные экс­пе­ри­мен­ты с ма­те­риа­лом и соз­дал пер­вые жи­во­пис­ные по­лот­на, вклю­чаю­щие «ба­наль­ные» объ­ек­ты: по­кры­тые крас­кой нож­ни­цы, гвоз­ди, кле­щи и тому подобное.

В 1956 году опуб­ли­ко­вал 2 од­но­именных ма­ни­фе­ста «К от­кры­тию гра­ниц об­раз­но­сти» («Per la sco­perta di una zona d’immagini»; совместно с К. Кор­ви-Мор­ра, Э. Сор­ди­ни, Дж. Дзек­ка, за­тем са­мо­стоя­тель­но).

В 1957 году по­сетил вы­став­ку И. Кляй­на в Ми­ла­не, по­вли­яв­шую на его творческую кон­цеп­цию. В 1957-1959 годы был членом «Ядер­ной груп­пы» («Gruppo Nucleare») и од­ним из ав­то­ров её ма­ни­фе­стов [в том числе «Ма­ни­фест про­тив сти­ля» («Manifesto contro lo stile»)], уча­ст­во­вал в вы­став­ке «Дви­же­ние "Ядер­ное ис­кус­ст­во"». То­гда же на­чал цикл «Ах­ро­мии»: про­пи­тан­ные кле­ем и као­ли­ном хол­сты, сло­жен­ные на­по­до­бие скульп­тур­но­го рель­е­фа или раз­ре­зан­ные, ли­бо за­грун­то­ван­ные и по­кры­тые ца­ра­пи­на­ми и бо­роз­да­ми по­лот­на.

В 1959 году совместно с Э. Кас­тел­ла­ни на­чал из­да­вать журнал «Azimuth», где пуб­ли­ко­ва­лись ра­бо­ты Кляй­на, А. По­мо­до­ро, П. До­ра­цио и других, а так­же от­крыл в Ми­ла­не га­ле­рею «Azimuth». В тот же пе­ри­од соз­дал пер­вые кон­цеп­ту­аль­ные объ­ек­ты (во мно­гом пред­вос­хи­тив­шие кон­цеп­ту­аль­ное ис­кус­ст­во), сре­ди ко­то­рых - цикл «Ли­нии»: ли­нии точ­но вы­ме­рен­ной дли­ны, про­ве­дён­ные чер­ни­ла­ми на бе­лой бу­ма­ге, свёр­ну­той в ру­лон и по­ме­щён­ной в чёр­ный фут­ляр-ци­линдр, на ко­тором ста­ви­лась под­пись ав­то­ра («Ли­ния дли­ной 1000 м», 1961 год, Му­зей современного искусства, Нью- Йорк).

В 1960 году совместно с Кляй­ном и Кас­тел­ла­ни ор­га­ни­зо­вал вы­став­ку «Но­вая ху­дожественная кон­цеп­ция», со­про­во­ж­дав­шую­ся пуб­ли­ка­ци­ей ма­ни­фе­ста «Сво­бод­ное из­ме­ре­ние» («Libera dimen­sione»), в ко­то­ром раз­ра­ба­ты­ва­лась идея «то­таль­но­го про­стран­ст­ва».

Соз­дал пер­вые «Воз­душ­ные те­ла» - объ­ек­ты, со­стоя­щие из по­ста­мен­та-тре­нож­ни­ка и воз­душ­но­го ша­ри­ка, ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву цик­ла «Ды­ха­ние ху­дож­ни­ка». В 1961 году соз­дал пер­вое «Ма­ги­че­ское ос­но­ва­ние» (собрание Ат­ти­лио Ко­донь­я­то, Ве­не­ция) - де­ревянный по­ста­мент, по за­мыс­лу ав­то­ра пре­вра­щав­ший лю­бо­го че­ло­ве­ка или пред­мет в про­из­ве­де­ние искусства; в Ри­ме экс­по­ниро­вал «Ах­ро­мии» и «Жи­вые скульп­ту­ры» [жи­вые лю­ди, на ко­то­рых Мандзони ста­вил свою под­пись и вы­да­вал «сер­ти­фи­кат под­лин­но­сти»; сре­ди под­пи­сан­ных «скульп­тур» (всего 71) был У. Эко]. К то­му же пе­рио­ду от­но­сят­ся 90 кон­серв­ных ба­нок «Дерь­ма ху­дож­ни­ка», про­да­вав­ше­го­ся на вес в со­от­вет­ст­вии с ко­ти­ров­кой зо­ло­та на день про­да­жи («Дерь­мо ху­дож­ни­ка № 31», 1961 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж).

В 1961 году по­се­тил Ко­пен­га­ген , где пред­ста­вил пер­со­наль­ную вы­став­ку и соз­дал зна­чительное ко­ли­че­ст­во но­вых ра­бот, в том числе «Цо­коль ми­ра» (ме­талл; ус­та­нов­лен в городе Хер­нинг в Да­нии).

Твор­че­ст­во Мандзони по­влия­ло на ху­дож­ни­ков на­прав­ле­ния ар­те по­ве­ра.