МАЛЛОВАН МАКС
МАЛЛОВАН, МАЛЛОУЭН МАКС ЭДГАР ЛУСИЕН - английский археолог, вице-президент Британской академии (1961-1962 годы).
Муж А. Кристи.
Изучал античность в Новом колледже Оксфордского университета. Участник раскопок Британского музея и университета Пенсильвании в Уре (1925-1930 годы, с Л. Вулли), в Ниневии (1931-1932 годы, с британским археологом Р.К. Томпсоном); руководил раскопками в Арпачии (1933 год), на ряде поселений в Северной Сирии (Чагар-Базар в 1935-1937 годы, Телль-Брак в 1937-1938 годы, в долине Балиха в 1938 году), в Кальху (Нимруд; 1949-1958 годы).
Директор (1947-1961 годы), председатель (1966-1970 годы), президент (1970-1978 годы) Британской школы археологии в Ираке; президент Британского института персидских исследований (1961-1978 годы). Профессор западноазиатской археологии Лондонского университета (1947-1962 годы), действительный (1962-1971 годы) и почетный член (1976 год) колледжа «Ол Соулс» в Оксфордском университете.
Один из первых исследователей форм древней торговли на территории Западной Азии, в том числе культурно-торговой экспансии халафской культуры, механизма торговых взаимодействий Новоассирийского царства с Восточным Средиземноморьем (на примерах художественных изделий из слоновой кости и других) и Ираном. Создатель английской археологической школы исследований на Ближнем Востоке после 2-й мировой войны.
Один из авторов «Кембриджской истории Древнего мира», редактор серии книг по Ближнему Востоку издательства «Penguin».
Возведён в рыцарское достоинство в 1968 году.
Сочинения:
Prehistoric Assyria: the excavations at Tall Arpachiyah. L., 1935 (vith J. C. Rose);
The excavations at Brak and Chagar Bazar // Iraq. 1947. № 9;
Twenty-five years of Mesopotamian discovery. L., 1956;
Early Mesopotamia and Iran. L., 1965;
The mechanism of ancient trade // Iran. 1965. Vol. 8;
Nimrud and its remains. L., 1966. Vol. 1-3;
Memoirs: Agatha and the archaeologist. 2nd ed. L., 2001.