МАЛЬ ЛУИ

МАЛЬ ЛУИ - французский ки­но­ре­жис­сёр.

Учил­ся в Сор­бон­не (конец 1940-х годов) и Выс­шей ки­но­шко­ле (IDHEC; начало 1950-х годов) в Па­ри­же .

Де­бю­ти­ро­вал ко­рот­ко­мет­раж­ны­ми филь­ма­ми «Род­ник Во­клю­за» (1953 год) и «Стан­ция 307» (1955 год).

Был ас­си­стен­том Р. Брес­со­на («При­го­во­рён­ный к смер­ти бе­жал», 1956 год, премия Мкф в Кан­не). Вме­сте с Ж.И. Кус­то снял фильм «В ми­ре без­мол­вия» (1956 год, Главная премия Мкф в Кан­не).

Пер­вые пол­но­мет­раж­ные филь­мы Маля - пси­хо­ло­гический де­тек­тив «Лифт на эша­фот» (1957 год) и кри­ти­кую­щий бур­жу­аз­ные нра­вы фильм «Лю­бов­ни­ки» (1958 год, премия Мкф в Ве­не­ции). Фильм «Ча­ст­ная жизнь» (1962 год) рас­ска­зы­ва­ет о дра­ме ки­но­звез­ды, став­шей жерт­вой собственной по­пу­ляр­но­сти. Внутренняя дра­ма че­ло­ве­ка, об­на­ру­жив­ше­го пус­то­ту и ник­чём­ность сво­его су­ще­ст­во­ва­ния, - центральная те­ма фильма «Блу­ж­даю­щий ого­нёк» (1963 год, премия Мкф в Ве­не­ции). Ге­рой са­ти­рической ко­ме­дии «Вор» (1967 год) - со­стоя­тель­ный че­ло­век, став­ший профессиональным взлом­щи­ком.

Один из пред­ста­ви­те­лей французской «но­вой вол­ны», в ре­жис­су­ре Маль в це­лом при­дер­жи­вал­ся тра­диционных форм пси­хо­ло­гической дра­мы, от­сту­пив от них лишь в па­ро­дий­ной ко­ме­дии «За­зи в мет­ро» (1960 год), где сде­ла­на по­пыт­ка най­ти ки­не­ма­то­гра­фическое во­пло­ще­ние по­эти­ки аб­сур­да, и в ко­ме­дии «Ви­ва, Ма­рия!» (1965 год).

Об­ра­тив­шись к до­ку­мен­таль­но­му ки­но, Маль снял филь­м «Каль­кут­та» (1969 год), а так­же «Пло­щадь Рес­пуб­ли­ки» (1972 год) и «Че­ло­веч­но, слиш­ком че­ло­веч­но» (1973 год) - оба с Ф. Мош­ко­ви­чем.

Фильм «Ла­комб Люсь­ен» (1974 год), рас­сказ о слож­ных пси­хо­ло­гических мо­ти­вах, за­ста­вив­ших кре­сть­ян­ско­го пар­ня со­труд­ни­чать с фа­ши­ст­ски­ми ок­ку­пан­та­ми, под­верг­ся кри­ти­ке во французской прес­се за ис­ка­же­ние ро­ли на­ро­да в Дви­же­нии Сопро­тив­ле­ния .

С 1977 года Маль мно­го ра­бо­тал в США.

Сре­ди других филь­мов: «Серд­це­бие­ние» (1971 год), «Пре­ле­ст­ный ре­бёнок» (1977 год, премия Мкф в Кан­не), «Ат­лан­тик- Си­ти» (1980 год, главная премия Мкф в Ве­не­ции), «По­обе­даю с Ан­д­ре» (1982 год), «До сви­да­ния, де­ти» (1987 год, главная премия Мкф в Ве­не­ции), «Ва­ня с 42-й ули­цы» (1994 год).

Вы­сту­пал так­же как опе­ра­тор, про­дю­сер, ак­тёр.

Малю по­свя­щён до­ку­мен­таль­ный фильм «Луи Маль - фран­цуз­ский ки­не­ма­то­гра­фист» (2002 год).

Сочинения:

Le souffle au cœur. P., 1971;

Malle on Malle. L., 1993.