МАКСА ПЛАНКА ОБЩЕСТВО

МАКСА ПЛАНКА ОБЩЕСТВО (Об­ще­ст­во по со­дей­ст­вию нау­ке имени Мак­са План­ка) - научно-исследовательская ор­га­ни­за­ция Гер­ма­нии .

Яв­ля­ет­ся пре­ем­ни­ком (с 1948 года) Общества кай­зе­ра Виль­гель­ма (1911 год, Гёт­тин­ген). С 1948 года но­сит имя М. План­ка (пре­зи­дент общества в 1930-1937).

Главное пред­ста­ви­тель­ст­во Общества Макса Планка на­хо­дит­ся в Бер­ли­не, фи­ли­ал управ­ле­ния в Мюн­хе­не.

В со­ста­ве общества (2009 год ) свыше 13 тысяч по­сто­ян­ных чле­нов, 82 на­учных ор­га­ни­за­ции (институты, цен­тры, ла­бо­ра­то­рии и ра­бо­чие груп­пы), в том числе 2 уч­ре­ж­де­ния в Ита­лии, 1 - в США, 1 - в Ни­дер­лан­дах.

Общество Макса Планка со­труд­ни­ча­ет с уни­вер­си­те­та­ми и об­ра­зо­вательными струк­ту­ра­ми Гер­ма­нии. Его институты не­за­ви­си­мы в вы­бо­ре тем ис­сле­до­ва­ний, осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся но­вым об­лас­тям нау­ки и зна­ний, ко­то­рые ещё не на­шли сво­его мес­та в уни­вер­ситет­ских про­грам­мах, а так­же меж­дис­ци­п­ли­нар­ным ис­сле­до­ва­ни­ям, ко­то­рые по ор­га­низа­ци­он­ным при­чи­нам не мо­гут про­во­дить­ся си­ла­ми ву­зов. Фун­даментальные ис­сле­до­ва­ния ве­дут­ся в сле­дую­щих об­лас­тях: био­ло­гия и ме­ди­ци­на; хи­мия, фи­зи­ка, тех­ни­ка; гу­ма­ни­тар­ные нау­ки (пра­во, пси­хо­ло­гия, ис­то­рия, об­щественные нау­ки).

Для ра­бо­ты над про­ек­та­ми в институты Общества Макса Планка час­то при­гла­ша­ют учё­ных со сто­ро­ны, в том числе ино­стран­ных. Со­труд­ни­че­ст­во с за­ру­беж­ны­ми кол­ле­га­ми и на­учными цен­тра­ми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в рам­ках специальных ог­ра­ни­чен­ных по вре­ме­ни ис­сле­до­ва­тель­ских про­ек­тов.

Сре­ди чле­нов Общества Макса Планка - 17 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской премии (из них в 1914-1948 годы пре­мии при­су­ж­де­ны 15 учёным - чле­нам Общества кай­зе­ра Виль­гель­ма), в том числе В. Бо­те, А. Бу­те­нандт (пре­зи­дент в 1960-1972 годы), О. Ган (пре­зи­дент в 1946-1960 годы ), В. Гей­зен­берг, П. Де­бай, П. Крут­цен, К. Ло­ренц, М. Ла­уэ, Х. Ми­хель, Э. Рус­ка, Т. Хенш, Р. Ху­бер, М. Эй­ген, Г. Эртль; российские учё­ные: член-корреспондент РАН ма­те­ма­тик Ю.И. Ма­нин, Р.А. Сю­ня­ев, Н.В. Ти­мо­фе­ев-Ре­сов­ский, В.Е. Фор­тов и другие.

С 2000 года Общество Макса Планка реа­ли­зу­ет про­ект соз­да­ния на ба­зе ря­да институтов и их уни­вер­си­те­тов-парт­нё­ров Ме­ж­ду­народных ис­сле­до­ва­тель­ских школ Мак­са План­ка (Max Planck Research Schools), в за­да­чи ко­то­рых вхо­дит со­труд­ни­че­ст­во с за­рубежными учё­ны­ми и пре­дос­тав­ле­ние им воз­мож­но­стей для на­писа­ния и за­щи­ты в Гер­ма­нии кан­ди­дат­ских дис­сер­та­ций. К 2009 году соз­да­но 55 та­ких школ.

Обществом Макса Планка уч­ре­ж­де­ны ряд пре­стиж­ных на­учных на­град: ме­даль А. фон Гар­на­ка (1924 год), Зо­ло­тая ме­даль Э. Кре­пе­ли­на (1928 год; при­суж­да­ет­ся институтом пси­хи­ат­рии Общества Макса Планка); пре­мии - М. План­ка (1990 год; при­суж­да­ет­ся совместно с Обществом Гум­больд­та), К. Цюль­ха (1990 год), Х. Бил­лин­га (1993 год), а так­же на­гра­ды мо­ло­дым учёным: ме­даль О. Га­на (1978 год), пре­мия Д. Рам­па­хе­ра (1984 год).

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