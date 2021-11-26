МАК-ЛЕННАН ХЬЮ
МАК-ЛЕННАН ХЬЮ - канадский писатель.
Учился в университетах Галифакса и Оксфорда. Профессор Университета Мак-Гилла (1951 год).
В ранних романах «Барометр поднимается» («Barometer rising», 1941 год) и «Два одиночества» («Two solitudes», 1945 год) определилась основная тема творчества Мак-Леннана: психологический облик канадцев, их своеобразная ментальность, сложившаяся в ситуации двуязычия. В романах «Пропасть» («The precipice», 1948 год), «Сын каждого человека» («Each man’s son», 1951 год) и других выступал против американского влияния, угрожающего канадской самобытности. Получивший наибольший резонанс роман «Возвращение сфинкса» («The return of the sphinx», 1967 год) поднимает тему национализма и терроризма; в фантастическом романе «Голоса во времени» («Voices in time», 1980 год) изложен пессимистический сценарий развития человеческой цивилизации, приводящего к её самоуничтожению. Автор многочисленных эссе [сборник «Другая сторона Х. Мак-Леннана» («The other side of H. MacLennan», 1978 год) и другие].
Сочинения:
Семь рек Канады. М., 1990.