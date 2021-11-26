ЛОУИ РЕЙМОНД
ЛОУИ (Loewy) РЕЙМОНД (Раймон Фернан) - американский художник, один из основоположников промышленного дизайна середины XX века.
Получил инженерное образование в Париже - в университете (окончил в 1911 году) и в Школе Ланно (окончил в 1918 году; с перерывом на службу в армии во время 1-й мировой войны). В 1919 году эмигрировал в США, где иллюстрировал журнал «Vogue» и «Harper’s Bazaar», оформлял витрины магазинов в Нью-Йорке. К промышленному дизайну обратился в 1929 году, разработав проекты корпуса для копировального аппарата компании «Gestetner» и радиоприёмника «Westinghouse». Лаконичные, обтекаемые формы его работ быстро завоевали популярность. В 1930-е годы создал дизайн серии локомотивов и вагонов для компании «Pennsylvania Railroad» и холодильника «Coldspot» для компании «Sears, Roebuck and Co.» (1934; 1-я премия на Международной выставке 1937 года в Париже).
В 1937-1962 годы Лоуи занимался дизайном автомобилей марки «Studebaker», в 1950-х годах - автобусов для компании «Greyhound Lines», в 1960-х годах - оформлением президентского самолёта для Дж. Ф. Кеннеди, в 1967-1973 годы - дизайном внутреннего пространства космического корабля «Аполлон» и орбитальной станции «Скайлэб» для НАСА. Разрабатывал проекты дизайна различной бытовой и офисной техники; в 1950-х годов создал дизайн бутылки «Coca-Cola». Обращался также к графическому дизайну (логотипы компаний «Shell», «British Petroleum» и др.).
Сочинения:
Never leave well enough alone. N. Y., 1951. Balt., 2002;
Industrial design. L., 1979.