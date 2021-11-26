ЛОРД АЛЬБЕРТ БЕЙТС

ЛОРД (Lord) АЛЬБЕРТ БЕЙТС - американский фи­ло­лог.

Учил­ся в Гар­вар­де (1930-1934); с 1950 года пре­по­да­вал на сла­вян­ском от­де­ле­нии Гар­вард­ско­го университета (с 1958 года профессор). В цен­тре на­учных ин­те­ре­сов Лорда - срав­нительное изу­че­ние ев­ропейской эпи­чес­кой литературной тра­ди­ции: от по­эм Го­ме­ра до средневекового ге­ро­ического эпо­са (« Бе­о­вульф », «Песнь о Ро­лан­де») и эпо­са бал­кан­ских на­ро­дов. Главный труд - «Ска­зи­тель» («The singer of ta­les», 1960, русский перевод 1994), в ко­то­ром Лорд про­во­дил чёт­кое раз­ли­чие ме­ж­ду уст­ным тек­стом и его письменной фик­са­ци­ей. Раз­ви­вая идеи сво­его учи­те­ля М. Пар­ри (т. н. уст­ная тео­рия; см. так­же в статье Го­ме­ров­ский во­прос ), Лорд ут­вер­ждал, что со­хра­нив­шие­ся эпические тек­сты пред­став­ля­ют со­бой за­пись слу­ша­те­лем лишь оп­ре­де­лён­ной вер­сии по­ве­ст­во­ва­ния, ко­то­рая соз­да­ёт­ся ска­зи­те­лем в про­цес­се им­про­ви­за­ции с ис­поль­зо­ва­ни­ем тра­диционных сло­вес­ных фор­мул, по­ве­ст­во­ва­тель­ных ус­лов­но­стей и т. д. В 1995 году вдо­ва Лорда опуб­ли­ко­ва­ла про­дол­же­ние «Ска­зи­те­ля» - «Ска­зи­тель во­зоб­нов­ля­ет рас­сказ» («The singer resumes the tale»), в ко­то­ром Лорд вы­дви­гал даль­ней­шие ар­гу­мен­ты в поль­зу сво­ей тео­рии.

Сочинения:

Beginning Serbocroatian. ’s-Gra­ven­hage, 1958;

Epic singers and oral tradition. Ithaca, 1991.