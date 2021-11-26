ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА
ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА - в языкознании, направление структурной лингвистики.
Организационно оформилась в 1940-х годах. Основоположник - Дж.Р. Фёрс, вокруг которого объединились У. Аллен, М.А.К. Халлидей, Р.X. Робинс, У. Хаас, Ф.Р. Палмер и др. Основные исследования относятся к 1950-м - началу 1960-х годов.
Лондонская школа стремилась к построению общей теории, в рамках которой можно было бы найти объяснение специфических особенностей конкретных языков, выработать адекватные методы их структурно-функционального исследования. В становлении Лондонской школы важную роль сыграли национальные традиции британского языкознания, которое с середины XIX века интенсивно исследовало т. н. примитивные или экзотические языки, а также культурно-социологическая доктрина Б. Малиновского, развившего теорию, согласно которой язык и культура обладают некоторыми общими свойствами: и в культуре, и в языке проявляются основные побуждения, желания, потребности, обусловленные социальной и биологической природой человека. По Малиновскому и Фёрсу, общество, личность и язык функционально-генетически тесно связаны: для научного проникновения в их сущность необходим учёт функциональной стороны этих трёх компонентов.
Развиваемой Лондонской школой теории соотношения языка и культуры близки положения об установлении соотношения социальных и языковых структур на основе антропологической и этнографической теорий Л. Леви-Брюля, К. Леви-Строса, Э. Сепира и Б. Уорфа.
Дж.Р. Фёрс и его последователи призывали изучать живые языки, особенно малоизученные языки Азии и Африки. Ряд работ лингвистов, примыкавших к Лондонской школе, были конкретно грамматическими или фонетическими и продолжали традицию английских грамматистов, таких как, например, Г. Суит.
Задача языкознания для Лондонской школы - создание совокупности технических приёмов для изучения языковых явлений. Языкознание автономно, т.е. не обязательно опирается на данные других наук - психологии, социологии и т. п. Метод описания для Лондонской школы - это общий принцип, или система критериев, которыми руководствуется исследовательская практика. Понятие «язык» употребляется в 3 основных значениях: как побуждение и внутренние стимулы в природе человека, т.е. естественный дар; как традиционные системы или привычки, т. е. постоянное усвоение языковых норм и активное владение ими (язык в этом смысле - определённая система); как обобщённый термин для бесчисленного множества индивидуальных высказываний или языковых актов. Различаются «структуры» и «системы», подчинённые разграничению синтагматических и парадигматических отношений между единицами языка (см. Парадигматика, Синтагматика). Выделение структур связано с установлением синтагматических отношений (структуры горизонтальны и одномерны). Выделение систем связано с установлением парадигматических отношений (системы вертикальны, объёмны и многомерны).
«Значение» рассматривается Лондонской школой как сложное лингвистическое явление, требующее исследования на всех уровнях языковой структуры. Значение какой-либо формы можно раскрыть лишь на основе анализа её употребления. Значение состоит из отдельных элементов, которые выделяются благодаря его поуровневому членению как целого. В анализе значения важнейшую роль играет контекстуализация, т.е. приём установления контекста применительно к каждому языковому уровню. В терминологии Лондонской школы выделяются так называемые модусы значения - фонологические, лексические и т.п. Различаются 2 важнейших вида контекстуализации: ситуационный контекст и социальный контекст. Контекст ситуации - это реальный словесный контекст; на лексическом уровне это типичное и постоянное окружение, именуемое коллокацией. Контекстуализация формы на грамматическом уровне - это приём соположения взаимосвязанных грамматических категорий, именуемый коллигацией.
Конкретные исследования Лондонской школы касаются следующих проблем: место и функции языка в обществе; язык и культура; сущность языка и его определение; движущие силы развития языка; строение языка; выделение языковых уровней и единиц; задачи языкознания; система лингвистического описания; существенные признаки лингвистических категорий и критерии их установления; возможность привлечения экстралингвистических данных к лингвистическому анализу; языковое значение и его место в лингвистическом анализе; функциональное расслоение языка; личность в связи с исследованием языка; просодический анализ (см. Просодия). В Лондонской школе проводилось изучение функционирования языка в разных ситуациях общения, во взаимоотношениях людей разных рангов.
Исследования, проводившиеся в Лондонской школе, сыграли определённую роль в становлении социолингвистики, а также функциональной грамматики, контекстуальной грамматики и лингвистики текста.