ЛОИК ШЕРАЛИЕВ
ЛОИК ШЕРАЛИЕВ - таджикский поэт, народный поэт Таджикистана (1991).
Писал на таджикском языке и фарси. Учился в Пенджикентском педагогическом училище (1954-1958); окончил историко-филологический факультет Сталинабадского педагогического института им. Т.Г. Шевченко (1963).
Главный редактор журнала «Садои Шарк» («Голос Востока», 1979-1995), председатель Международного фонда таджикского-фарси языка (1991-2000).
Дебютировал в печати в 1960 году. Выступал преимущественно как поэт-лирик.
Автор поэтических сборников «Вдохновение» (1968), «Заздравная» (1971), «Берега» (1972), «Горсть земли родной» (1975), «Каменные листы» (1980), «Десницы очей» (1982), «Добрый день» (1984, русский перевод 1984), «Обитель сердца» (1985), «Чаша Хайяма» (1985, русский перевод 1985), «Я и река», «Слово о матери» (оба 1991 год) и др.
Переводил на таджикский язык произведения А.С. Пушкина, С.А. Есенина, И.В. Гёте, Г. Гейне, В. Гюго, У. Уитмена, П. Неруды и др.
Сочинения:
Улыбка зари. Душ., 1969;
Завещанная земля. М., 1971;
Моленье о дожде. Душ., 1989.