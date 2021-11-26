ЛОИК ШЕРАЛИЕВ

ЛОИК ШЕРАЛИЕВ - таджикский по­эт, народный по­эт Тад­жи­ки­ста­на (1991).

Пи­сал на таджикском языке и фар­си. Учил­ся в Пенд­жи­кент­ском пе­да­го­гическом училище (1954-1958); окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Ста­ли­на­бад­ско­го пе­да­го­гического института им. Т.Г. Шев­чен­ко (1963).

Главный ре­дак­тор журнала «Са­дои Шарк» («Го­лос Вос­то­ка», 1979-1995), председатель Ме­ж­ду­народного фон­да тад­жик­ско­го-фар­си язы­ка (1991-2000).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1960 году. Вы­сту­пал пре­имущественно как по­эт-ли­рик.

Ав­тор по­этических сборников «Вдох­но­ве­ние» (1968), «За­здрав­ная» (1971), «Бе­ре­га» (1972), «Горсть зем­ли род­ной» (1975), «Ка­мен­ные лис­ты» (1980), «Дес­ни­цы очей» (1982), «До­б­рый день» (1984, русский перевод 1984), «Оби­тель серд­ца» (1985), «Ча­ша Хай­я­ма» (1985, русский перевод 1985), «Я и ре­ка», «Сло­во о ма­те­ри» (оба 1991 год) и др.

Пе­ре­во­дил на таджикский язык про­из­ве­дения А.С. Пуш­ки­на, С.А. Есе­ни­на, И.В. Гё­те, Г. Гей­не, В. Гю­го, У. Уит­ме­на, П. Не­ру­ды и др.

Сочинения:

Улыб­ка за­ри. Душ., 1969;

За­ве­щан­ная зем­ля. М., 1971;

Мо­ле­нье о до­ж­де. Душ., 1989.