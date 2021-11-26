ЛОДЖ ДЕЙВИД ДЖОН
ЛОДЖ (Lodge) ДЕЙВИД ДЖОН - английский писатель, критик, литературовед.
Окончил Лондонский университетский колледж (1959), преподавал английскую литературу в Бирмингемском университете (1960-1987) и университетах США.
Дебютировал как романист в 1960 году. В основе первых произведений Лоджа окрашенные мягким юмором воспоминания военного и послевоенного детства. Развивая традиции английского комического романа (Г. Филдинг, Ч. Диккенс), Лодж изображает современное общество, прежде всего - мир английских и амерканских университетов, чередуя лёгкую иронию с гротескной сатирой, психологизм реалистичного повествования с элементами постмодернистской эстетики. Среди лучших произведений Лодж - романы «Академический обмен» («Changing places», 1975, русский перевод 2000), «Мир тесен» («Small world», 1984, русский перевод 2004), «Хорошая работа» («Nice work», 1988, русский перевод 2004).
Как литературовед Лодж начинал в русле новой критики: книги «Язык литературы» («Language of fiction», 1966), «Романист на перепутье» («The novelist at the crossroads», 1971), «Виды современного письма» («The modes of modern writing», 1977) и др. На развитие литературно-критических взглядов Лоджа значительное влияние оказало знакомство с трудами М. М. Бахтина, идеи которого были восприняты Лоджем в духе постструктурализма; книги: «После Бахтина: очерки по литературе и критике» («After Bakhtin: essays on fiction and criticism», 1990), «Искусство вымысла» («The art of fiction», 1992) и др. Автор пьес, кино- и телесценариев.
Сочинения:
Райские новости. М., 2002;
Думают... М., 2003; Терапия. М., 2003;
Author, author. L., 2004;
Deaf Sentence. L., 2008.