ЛЕВИ ПРИМО

ЛЕВИ ПРИМО - итальянский писатель.

Из еврейской бур­жу­аз­ной се­мьи, при­вер­жен­ной тра­ди­ци­ям се­фар­дов. Окон­чил хи­мический факультет Ту­рин­ско­го университета (1941); ра­бо­тал в хи­мических ла­бо­ра­то­ри­ях Ми­ла­на и Ту­ри­на.

Как член ан­ти­фа­ши­ст­ской ор­га­ни­за­ции «Спра­вед­ли­вость и сво­бо­да» («Giusti­zia e Libertа̀») Леви аре­сто­ван 13 декабря 1943 года и ин­тер­ни­ро­ван в конц­ла­герь Фос­со­ли под Мо­де­ной. 22 февраля 1944 года пе­ре­ве­дён в Ос­вен­цим ; ос­во­бо­ж­дён Совесткой ар­ми­ей в январе 1945 года, вер­нул­ся в Ту­рин в ок­тяб­ре то­го же го­да.

До 1977 года ра­бо­тал на ря­де пред­при­ятий хи­мической промышленности.

К литературной дея­тель­но­сти об­ра­тил­ся в 1946 году. Ро­ма­ны Леви ав­то­био­гра­фич­ны: «Че­ло­век ли это?» («Se questo è un uomo», 1947; русский перевод 2001 года; эк­ра­ни­за­ция Р. Уил­со­на под названием «При­мо», 2005), по­стро­ен­ный в фор­ме днев­ни­ка за­клю­чён­но­го Ос­вен­ци­ма; «Ес­ли не сей­час, то ко­гда?» («Se non ora, quando?», 1982) об одер­жи­мых иде­ей ре­пат­риа­ции российских и польских ев­ре­ях - уча­ст­ни­ках Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния.

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Леви - ро­ман «Пе­ре­дыш­ка» («La tregua», 1963; эк­ра­ни­за­ция Ф. Ро­зи по сце­на­рию Т. Гу­эр­ры, 1997; русский перевод 2002 года) - вос­соз­да­ёт ис­то­рию его ос­во­бо­ж­де­ния из ла­ге­ря и дли­тель­но­го воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну. Сре­ди других со­чи­не­ний: сборники на­учно-фан­та­стических рас­ска­зов «Ес­тест­вен­ные ис­то­рии» («Storie naturali», 1966) и «Фор­маль­ный изъ­ян» («Vizio di forma», 1971); ро­ман на про­из­вод­ст­вен­ную те­му «Раз­вод­ной ключ» («La chiave a stella», 1978); сборние эс­се «Утоп­шие и спа­сён­ные» («I sommersi e i salvati», 1986); пе­ре­во­ды со­чи­не­ний Г. Гей­не, Р. Ки­п­лин­га, Ф. Каф­ки, К. Ле­ви-Стро­са.

Сочинения:

Opere. Torino, 1997. Vol. 1-2;

Пе­рио­ди­че­ская сис­те­ма. М., 2008.