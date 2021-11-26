ЛЕВАЙН ДЖЕЙМС

ЛЕВАЙН ДЖЕЙМС - американский дирижёр и пианист.

В 1964 году окон­чил Джуль­ярд­скую шко­лу (класс фортепиано Р. Ле­ви­ной, класс ор­ке­ст­ро­во­го ди­ри­жи­ро­ва­ния Ж. Мо­ре­ля). В 1964-1970 годах ди­ри­жи­ро­вал Клив­ленд­ским ор­ке­ст­ром (ас­си­сти­ро­вал Дж. Сел­лу). В 1970 ди­ри­жи­ро­вал в Ва­шинг­тонской национальной опе­ре («Аи­да» Дж. Вер­ди) и в Опе­ре Сан-Фран­ци­ско («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни).

С 1973 года главный ди­ри­жёр, с 1975 года музыкальный руководитель, с 1986 года художественный руководитель нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» . Ра­бо­тал с Бер­лин­ским фи­лар­мо­ни­че­ским, Вен­ским фи­лар­мо­ни­че­ским и другими круп­ней­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра. С 2004 года главный ди­ри­жёр Бос­тон­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра.

Не­од­но­крат­но вы­сту­пал на пре­стиж­ных ме­ж­ду­народных музыкальных фес­ти­ва­лях: Зальц­бург­ском (с 1975), Бай­рёйт­ском (с 1982) и др. На­ря­ду с клас­си­ко-ро­ман­тическим опер­ным ре­пер­туа­ром (В.А. Мо­царт, Р. Ваг­нер, Дж. Вер­ди) ди­ри­жи­ро­вал опе­ра­ми К. Де­бюс­си, Р. Штрау­са, А. Бер­га, А. Шён­бер­га, Ф. Глас­са.

Как пиа­нист вы­сту­пал в ан­самб­ле с пе­ви­ца­ми К. Баттл, К. Люд­виг, вио­лон­че­ли­стом Л. Хар­рел­лом. Сре­ди мно­го­численных ау­дио­за­пи­сей - тет­ра­ло­гия «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра, все сим­фо­нии Г. Ма­ле­ра, Кон­церт № 3 для фортепиано с ор­ке­ст­ром С.В. Рах­ма­ни­но­ва (со­лист А.А. Во­ло­дось). Оз­ву­чил пол­но­мет­раж­ный гол­ли­вуд­ский мульт­фильм «Фан­та­зия-2000» (с Чи­каг­ским сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром, 1999). В Рос­сии га­ст­ро­ли­ро­вал в 2003 году с фес­ти­валь­ным ор­ке­ст­ром г. Вер­бье (Швей­ца­рия).