ЛЭНД-АРТ

ЛЭНД-АРТ, зем­ля­ное ис­кус­ст­во - на­прав­ле­ние в ис­кус­ст­ве аван­гар­диз­ма, воз­ник­шее в конце 1960-х годов.

(Англ. Land art, так­же Earth art, Earth­works). Поя­вив­шись на вол­не про­тес­та про­тив «про­даж­но­го» искусства, вклю­чён­но­го в ры­ноч­ную сис­те­му, Ленд-арт на­шёл раз­ви­тие главным образом в США и Ве­ли­ко­бри­та­нии . Ху­дож­ни­ки Ленд-арта, реа­ги­руя на эко­ло­гические про­бле­мы, стре­ми­лись при­влечь вни­ма­ние к ре­аль­но­му ланд­шаф­ту пу­тём различных его пре­об­ра­зо­ва­ний. Американские ини­циа­то­ры Ленд-арта ча­ще все­го из­би­ра­ли по­лем дея­тель­но­сти пус­ты­ни, го­ры, ост­ро­ва, за­бро­шен­ные ка­ме­но­лом­ни, уда­лён­ные во­до­ёмы, где осу­ще­ст­в­ля­ли круп­но­мас­штаб­ные ак­ции - вы­ка­пы­ва­ли рвы, соз­да­ва­ли на­сыпи, про­во­ди­ли бо­роз­ды, ли­нии с по­мо­щью из­вес­ти или кам­ней: «Ри­су­нок дли­ной в ми­лю» (1968) и «Крест в пус­ты­не» (1969) У. Де Ма­рия, «Двой­ной не­га­тив» М. Хей­зе­ра (1969), «Ли­ния вре­ме­ни» Д. Оп­пен­гей­ма (1968), «Спи­раль­ная дам­ба» (1970) и «То­ну­щий ост­ров» (1971) Р. Смит­со­на. По­сколь­ку та­кие про­из­веде­ния бы­ли прак­ти­че­ски не­дос­туп­ны пуб­ли­ке, на вы­став­ках экс­по­ни­ро­ва­лась их до­ку­мен­та­ция - фо­то­гра­фии, схе­мы, сло­вес­ные опи­са­ния, что сбли­жа­ло Ленд-арт с кон­цеп­ту­аль­ным ис­кус­ст­вом . В Ев­ро­пе к на­прав­ле­нию Ленл-арта при­над­ле­жа­ли Р. Лонг, Х. Фул­тон, П. Хат­чин­сон в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Я. Диб­бетс в Ни­дер­лан­дах. Со вре­ме­нем ак­ции Ленд-арта рас­про­стра­ни­лись на лес­ные за­рос­ли, пар­ки, по­ля и лу­га, бо­ло­та, по­бе­ре­жья рек, где соз­да­ва­лись ин­стал­ля­ции из различных при­род­ных объ­ек­тов (дре­вес­ных ство­лов, кам­ней и т. п.), так­же из ис­кусственных ма­те­риа­лов - зер­кал (Смит­сон), бе­то­на и стек­ла (Оп­пен­гейм, Хей­зер), ме­тал­ла (Де Ма­рия). Осо­бая раз­но­вид­ность Ленд-арта - вы­пол­нен­ные Хри­сто и Жанной-Клод пе­ре­кры­тия боль­ших уча­ст­ков ланд­шаф­та, так­же и архитектурных со­ору­же­ний промышленными тка­ня­ми («За­вёр­ну­тое по­бе­ре­жье», 1969; «Бе­гу­щая из­го­родь», 1972-1976; «Ок­ру­жён­ные ост­ро­ва», 1980-1983).

Ху­дож­ни­ки Ленд-арта втор­га­лись в при­род­ную сре­ду с на­ме­ре­ни­ем вы­звать в ней не­кое воз­му­ще­ние, соз­дать не­обыч­ную си­туа­цию, ко­то­рая за­став­ля­ет от­ка­зать­ся от сте­рео­ти­пов вос­при­ятия, об­нов­ля­ет ви­де­ние при­выч­но­го ланд­шаф­та. Не­из­беж­ное впо­след­ст­вии раз­ру­ше­ние ра­бо­ты пре­ду­смат­ри­ва­лось за­мыс­лом. Не­ко­то­рые из про­из­ве­де­ний Ленд-арта вы­зы­ва­ли куль­тур­но-ис­то­рические ас­со­циа­ции - с кур­га­на­ми и ме­га­ли­тическими со­ору­же­ния­ми древ­но­сти, с ог­ром­ны­ми на­зем­ны­ми гео­мет­рическими ри­сун­ка­ми в до­ли­не На­ска в Пе­ру .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)