ЛЕ КЛЕЗИО ЖАН МАРИ ГЮСТАВ
ЛЕ КЛЕЗИО ЖАН МАРИ ГЮСТАВ - французский писатель.
Из семьи потомков бретонцев, поселившихся в XVIII веке на о. Маврикий. Детство частично провёл в Африке, по месту службы отца. Учился в Бристольском и Прованском университетах (1958-1964), изучал этнологию, жил среди индейцев Панамы (1970-1974). Преподавал в университетах США, Европы и Азии.
Большую известность получил дебютный роман «Протокол» («Procès-verbal», 1963), написанный в традициях «нового романа» под влиянием С. Беккета и А. Роб-Грийе. Тяготение к литературному эксперименту отличает прозу Ле Клезио 1960-х - начала 1970-х годов: сборник новелл «Лихорадка» («Fièvre», 1965), романы «Потоп» («Déluge», 1966), «Война» («Guerre», 1970) и другие.
Характерное для творчества Ле Клезио неприятие лицемерия и бездушия современной западаной цивилизации сочетается с подчёркнутым вниманием к «естественной» жизни в культурах, сохранивших свою первозданность: романы «Пустыня» («Désert», 1980, русский перевод 1984), «Блуждающая звезда» («Étoile errante», 1992), «Золотая рыбка» («Poisson d’or», 1997, русский перевод 2003) и другие.
Детские воспоминания легли в основу автобиографических романов Ле Клезио «Онитша» («Onitsha», 1991) и «Африканец» («L’Africain», 2004).
Автор книг для детей, сборников эссе по проблемам политики, литературы и культуры, путевых очерков.
Нобелевская премия (2008). Офицер ордена Почётного легиона (2009).
Сочинения:
Путешествия по ту сторону. М., 1993;
Диего и Фрида. М., 2003;
Révolutions. P., 2003;
Небесные жители. М., 2005;
Ritournelle de la faim. P., 2008.