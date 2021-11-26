ЛЕ КЛЕЗИО ЖАН МАРИ ГЮСТАВ

ЛЕ КЛЕЗИО ЖАН МАРИ ГЮСТАВ - французский писатель.

Из се­мьи по­том­ков бре­тон­цев, по­се­лив­ших­ся в XVIII веке на о. Мав­ри­кий . Дет­ст­во час­тич­но про­вёл в Аф­ри­ке, по мес­ту служ­бы от­ца. Учил­ся в Бри­столь­ском и Про­ван­ском университетах (1958-1964), изу­чал эт­но­ло­гию, жил сре­ди ин­дей­цев Па­на­мы (1970-1974). Пре­по­да­вал в университетах США, Ев­ро­пы и Азии.

Боль­шую из­вест­ность по­лу­чил де­бют­ный ро­ман «Про­то­кол» («Procès-verbal», 1963), на­пи­сан­ный в тра­ди­ци­ях «но­во­го ро­ма­на» под влия­ни­ем С. Бек­ке­та и А. Роб-Грийе. Тя­го­те­ние к литературному экс­пе­ри­мен­ту от­ли­ча­ет про­зу Ле Клезио 1960-х - начала 1970-х годов: сборник но­велл «Ли­хо­рад­ка» («Fièvre», 1965), ро­ма­ны «По­топ» («Déluge», 1966), «Вой­на» («Guerre», 1970) и другие.

Ха­рак­тер­ное для твор­че­ст­ва Ле Клезио не­при­ятие ли­це­ме­рия и без­ду­шия современной западаной ци­ви­ли­за­ции со­че­та­ет­ся с под­чёрк­ну­тым вни­ма­ни­ем к «ес­те­ст­вен­ной» жиз­ни в куль­ту­рах, со­хра­нив­ших свою пер­во­здан­ность: ро­ма­ны «Пус­ты­ня» («Désert», 1980, русский перевод 1984), «Блу­ж­даю­щая звез­да» («Étoile er­ran­te», 1992), «Зо­ло­тая рыб­ка» («Pois­son d’or», 1997, русский перевод 2003) и другие.

Дет­ские вос­по­ми­на­ния лег­ли в ос­но­ву ав­то­био­гра­фических ро­ма­нов Ле Клезио «Онит­ша» («Onit­sha», 1991) и «Аф­ри­ка­нец» («L’Af­ri­cain», 2004).

Ав­тор книг для де­тей, сборников эс­се по про­бле­мам по­ли­ти­ки, литературы и куль­ту­ры, пу­те­вых очер­ков.

Но­бе­лев­ская премия (2008). Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (2009).

Сочинения:

Пу­те­ше­ст­вия по ту сто­ро­ну. М., 1993;

Дие­го и Фри­да. М., 2003;

Révolutions. P., 2003;

Не­бес­ные жи­те­ли. М., 2005;

Ritournelle de la faim. P., 2008.