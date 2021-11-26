ЛААБИ АБДЕЛЬЛАТИФ
ЛААБИ АБДЕЛЬЛАТИФ - марокканский писатель, переводчик, журналист, общественный деятель.
Пишет на французском языке. Изучал филологию в Университете Рабата (1960-1964), работал учителем французского языка. Основанный Лааби журнал «Souffles» («Дыхание», 1966-1972) объединил интеллектуалов левого толка; в 1972 году Лааби создал радикальное подпольное движение.
После тюремного заключения (1972-1980) и международной кампании в его поддержку был вынужден эмигрировать во Францию (1985).
Преподаёт литературу в Университете города Рен. Среди произведений Лааби - поэтические сборники «Царство варварства» («Le règne de barbarie», 1980), «Осень даёт обещание» («L’automne promet», 2003), «Плоды тела» («Les fruits du corps», 2003), «Мой дорогой двойник» («Mon cher double», 2007); романы «Око и тьма» («L’œil et la nuit», 1969), «Дорога Ордали» («Le chemin des Ordalies», 1982), «Морщины льва» («Les rides du lion», 1989) и другие; пьеса «Упражнения в терпимости: театр» («Exercices de tol ́erance: th ́e ̂atre», 1993).
В центре творчества Лааби, пронизанного пафосом борьбы за социальную справедливость и свободу, - размышления о западных и восточных цивилизациях, возможности равноправного диалога между ними на основе демократических ценностей.
Лааби - автор многочисленных переводов с арабского языка, составитель антологии «Современная палестинская поэзия» («La poésie palestinienne contemporaine», 1990).
Сочинения:
Œuvre poétique. P., 2006. Vol. 1.