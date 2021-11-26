КУПФЕР ГАРРИ
КУПФЕР ГАРРИ - Немецкий оперный режиссёр.
В 1957 году окончил Высшую театральную школу имени Х. Отто в Лейпциге. Дебютировал в 1958 году на сцене «Ландестеатер» в Галле (опера «Русалка» А. Дворжака), работал в различных театрах ГДР. С 1981 года главный режиссёр, в 1994-2002 году руководитель оперной труппы в берлинской «Комише опер»; среди наиболее значительных постановок: «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка (1987 год), цикл из 6 опер В. А. Моцарта (1984-1990 годы). С 1971 года работает также в Немецкой государственной опере (Берлин), лучшие постановки: «Саломея» Р. Штрауса (1979, 2008 годы), оперы Р. Вагнера (всего 10; 1992-2001 годы; дирижёр Д. Баренбойм).
С 1973 года ставит оперы в Австрии, ФРГ, Швейцарии, Великобритании, Испании, Нидерландах, США, Австралии. Гастролировал в СССР [в 1974, 1983, 1984 годы (поставил «Похищение из сераля» Моцарта в московском Музыкальной театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко)]. Участвовал в Байрёйтском (1978, 1988 годы) и Зальцбургском (1986, 1989 годы) фестивалях. Осуществил мировые премьеры опер «Юдифь» З. Маттуса (1985 год, «Комише опер»), «Чёрная маска» К. Пендерецкого (1986 год, Зальцбург), «Дом Бернарды Альбы» А. Раймана (2000 год, Мюнхен), мюзиклов «Елизавета» (1992 год) и «Моцарт!» (1999 год) С. Левая и М. Кунце (оба - «Театер ан дер Вин», Вена).
Большое внимание уделяет русской музыке, поставил оперы «Борис Годунов» (авторская редакция; 1983 год, «Комише опер») и «Хованщина» (1994 год, Гамбург) М. П. Мусоргского, «Орлеанская дева» П. И. Чайковского (1989 год, Мюнхен, дирижёр Г. Альбрехт); «Сказание о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова (1995 год, Брегенц, дирижёр В. И. Федосеев) и другие.
Профессор высших школ музыки в Дрездене (1977 год) и Берлине (1981 год). Проводит мастер-классы, в том числе в рамках Международного оперного фестиваля в Райнсберге (Бранденбург). Многие постановки Купфера доступны в видеозаписи.