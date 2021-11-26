КУПФЕР ГАРРИ

КУПФЕР ГАРРИ - Немецкий оперный режиссёр.

В 1957 году окон­чил Выс­шую те­ат­раль­ную шко­лу имени Х. От­то в Лейп­ци­ге. Де­бю­ти­ро­вал в 1958 году на сце­не «Лан­де­стеа­тер» в Гал­ле (опе­ра «Ру­сал­ка» А. Двор­жа­ка), ра­бо­тал в различных те­ат­рах ГДР. С 1981 года главный ре­жис­сёр, в 1994-2002 году ру­ко­во­ди­тель опер­ной труп­пы в бер­лин­ской «Ко­ми­ше опер»; сре­ди наи­бо­лее зна­чительных по­ста­но­вок: «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» К. В. Глю­ка (1987 год), цикл из 6 опер В. А. Мо­цар­та (1984-1990 годы). С 1971 года ра­бо­та­ет так­же в Немецкой государственной опе­ре (Бер­лин), луч­шие по­ста­нов­ки: «Са­ло­мея» Р. Штрау­са (1979, 2008 годы), опе­ры Р. Ваг­не­ра (все­го 10; 1992-2001 годы; ди­ри­жёр Д. Ба­рен­бойм).

С 1973 года ста­вит опе­ры в Ав­ст­рии, ФРГ, Швей­ца­рии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ис­па­нии, Ни­дер­лан­дах, США, Ав­ст­ра­лии. Га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР [в 1974, 1983, 1984 годы (по­ста­вил «По­хи­ще­ние из се­ра­ля» Мо­цар­та в московском Музыкальной те­ат­ре имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко)]. Уча­ст­во­вал в Бай­рёйт­ском (1978, 1988 годы) и Зальц­бург­ском (1986, 1989 годы) фес­ти­ва­лях. Осу­ще­ст­вил ми­ро­вые пре­мье­ры опер «Юдифь» З. Мат­ту­са (1985 год, «Ко­ми­ше опер»), «Чёр­ная мас­ка» К. Пен­де­рец­ко­го (1986 год, Зальц­бург), «Дом Бер­нар­ды Аль­бы» А. Рай­ма­на (2000 год, Мюн­хен), мю­зик­лов «Ели­за­ве­та» (1992 год) и «Мо­царт!» (1999 год) С. Ле­вая и М. Кун­це (оба - «Теа­тер ан дер Вин», Ве­на).

Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет русской му­зы­ке, по­ста­вил опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» (ав­тор­ская редакция; 1983 год, «Ко­ми­ше опер») и «Хо­ван­щи­на» (1994 год, Гам­бург) М. П. Му­сорг­ско­го , «Ор­ле­ан­ская де­ва» П. И. Чай­ков­ско­го (1989 год, Мюн­хен, ди­ри­жёр Г. Альб­рехт); «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1995 год, Бре­генц, ди­ри­жёр В. И. Фе­до­се­ев) и другие.

Профессор выс­ших школ му­зы­ки в Дрез­де­не (1977 год) и Бер­ли­не (1981 год). Про­во­дит мас­тер-клас­сы, в том числе в рам­ках Ме­ж­ду­народного опер­но­го фес­ти­ва­ля в Рай­нсбер­ге (Бран­ден­бург). Многие по­ста­нов­ки Купфера дос­туп­ны в ви­део­за­пи­си.