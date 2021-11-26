КОЛОН

КОЛОН («Colón», оперный театр) - опер­ный те­атр в Бу­энос-Ай­ре­се, круп­ней­ший в Ар­ген­ти­не и в Латинской Аме­ри­ке.

От­крыл­ся в 1857 году по­ста­нов­кой опе­ры «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди (в спек­так­ле уча­ст­во­вал итальянский те­нор Э. Там­бер­лик). До 1888 года здесь вы­сту­па­ли пре­имущественно итальянские и французские труп­пы (с уча­сти­ем Дж. Бел­лин­чо­ни, М. Бат­ти­сти­ни, О. Бо­ро­нат, Р. Ста­ньо, Ф. Та­ма­ньо и др.). В 1908 году по­ста­нов­кой опе­ры «Аи­да» Вер­ди от­кры­то современное зда­ние те­ат­ра (ар­хи­тек­то­ры Ф. Там­бу­ри­ни, В. Меа­но, Х. Дор­маль). В том же го­ду в пар­тии Ме­фи­сто­фе­ля (од­но­имённая опе­ра А. Бой­то) здесь пел Ф.И. Ша­ля­пин .

В начале XX века важ­ную роль в по­вы­ше­нии профессионального уров­ня те­ат­ра сыг­рал А. Тос­ка­ни­ни. С 1908 года ра­бо­та­ла по­сто­ян­ная ба­лет­ная труп­па, со­сто­яв­шая главным образом из италь­ян­цев; в 1925 году ре­ор­га­ни­зо­ва­на - ос­но­ву труп­пы со­ста­ви­ли ар­гентинские ар­ти­сты. Ар­гентинская опер­ная труп­па впер­вые сфор­ми­ро­ва­лась в 1925 году. В 1950-1957 годах те­атр пе­ре­жил пе­ри­од упад­ка. С 1958 года «Колон» - од­на из са­мых пре­стиж­ных ми­ро­вых опер­ных сцен. В XX веке здесь ди­ри­жи­ро­ва­ли Э. Ан­сер­ме, Т. Би­чем, Ф. Буш, Ф. Вейн­гарт­нер, Э. Клай­бер, О. Клем­пе­рер, Л. Маа­зель, С. Реттл, Т. Се­ра­фин, Б. Хай­тинк, Р. Шайи, пе­ли Б. Ниль­сон , В. Винд­гас­сен, П. До­мин­го, М. Кал­лас, Р. Те­баль­ди, К. Флаг­стад, К. Те Ка­на­ва, Л. Па­ва­рот­ти, Р. Фле­минг, М. Фре­ни, Д.А. Хво­ро­стов­ский, Ч. Бар­то­ли и др. круп­ней­шие му­зы­кан­ты.

С 1937 года при те­ат­ре функ­циони­ру­ет Институт те­ат­раль­но­го искусства, в ко­то­ром на­ря­ду с опер­ным пе­ни­ем обу­ча­ют­ся ди­ри­жи­ро­ва­нию, ба­лет­ной хо­рео­гра­фии, ре­жис­су­ре. С 1990 года опер­ные по­ста­нов­ки и кон­цер­ты современной му­зы­ки (в том числе ар­гентино-немецкого ком­по­зи­то­ра-аван­гар­ди­ста М. Ка­ге­ля) про­хо­дят на сце­не Экс­пе­римен­таль­но­го цен­тра (фи­ли­ал те­ат­ра). В 2006 году те­атр «Колон» за­крыт на ре­кон­струк­цию.

Иллюстрация:

Те­атр «Ко­лон». Зри­тель­ный зал и сце­на. Архив БРЭ.

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