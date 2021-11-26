ПАВЕЛ

ПАВЕЛ епископ Коломенский и Каширский - деятель раннего старообрядчества.

Родился в семье священника. Пострижен в монахи в Свято-Троицком Макариевом Желтоводском монастыре, там же рукоположен в священники, исполнял должность казначея (с 1636 года). Входил в сформировавшийся в Москве так называемый кружок боголюбцев (Кружок ревнителей благочестия), среди которых были царский духовник протопоп Стефан Вонифантьев, Аввакум , костромской протопоп Даниил и другие. Павел являлся поборником единогласного богослужения и наречного пения. С 1651 года игумен Пафнутьева Боровского монастыря. После смерти патриарха Иосифа (1652) был в числе 12 кандидатов на патриарший престол; 25.7(4.8).1652 года участвовал в интронизации патриарха Никона .

17(27).10.1652 года рукоположен патриархом Никоном в епископы с назначением на Коломенскую и Каширскую кафедру. Как и все «боголюбцы», Павел не одобрил разосланную по епархиям в начале Великого поста 1653 года, положившую начало реформам в Русской церкви «Память» патриарха Никона о замене части земных поклонов на великопостной молитве протопопа Ефрема Сирина поясными и о троеперстном крестном знамении вместо двуперстного. На соборе 1654 года Павел, сославшись на церковное предание и тексты древних уставов, высказал несогласие с этими реформами и настоял на том, чтобы в деяние собора было записано его «особое» мнение. За этот публичный протест патриарх Никон, вероятно, в июне 1654 года, вопреки нормам церковного права, единолично изверг Павла из епископского сана (что составило одну из вин патриарха при осуждении его собором в 1666 году). В августе 1654 года Павел был сослан в Палеостровский Рождественский монастырь на Онежское озеро, в феврале - марте 1656 года переведён под более строгий надзор в новгородский Хутынский монастырь, где принял подвиг юродства. Был единственным архиереем, открыто выступившим против церковной реформы и не прекращавшим своей проповеди. Кончина Павла, точные обстоятельства которой не ясны (он был уморён голодом или сожжён), последовала, согласно общепринятому старообрядческому преданию, в Великий четверг. Почитается старообрядцами святым в лике священномученика.