КЛЕМАН ОЛИВЬЕ

КЛЕМАН ОЛИВЬЕ - французский православный богослов, философ, один из представителей так называемой Парижской богословской школы.

Из семьи учителей; семья была неверующей. В 1943 году окончил исторический факультет университета в г. Монпелье, где его учителями были М. Блок, А. И. Мару (1904-1977 годы), А. Дюпрон (1905-1990 годы). В 1943 году с Дюпроном вступил в Движение Сопротивления. После окончания 2-й ми­ро­вой вой­ны Клеман преподавал историю в парижском Лицее Людовика Великого (Lycéе Louis-le-Grand).

Пытаясь найти ответы на мировоззренческие вопросы, в течение многих лет интересовался восточными религиозными учениями, особенно индуизмом, суфизмом, еврейской мистикой, эзотеризмом. К христианству пришёл через чтение Ф. М. Дос­то­ев­ско­го, Н. А. Бер­дяе­ва и В. Н. Лос­ско­го .

В 1952 году принял крещение в православной церкви. Большое влияние на Клемана оказало общение с Лосским и П. Н. Евдокимовым, делом жизни которых было свидетельство о православии западному миру, что отражено в книге Клемана «Восток - Запад: два проводника, Владимир Лосский и Павел Евдокимов» (1985 год). С 1953 года преподавал в Православном Свято-Сергиевском богословском институте в Париже.

В своём творчестве Клеман сумел сочетать богословие отцов Церкви, русскую религиозную философию и глубокое понимание проблем современного мира. Он показал актуальность святоотеческого богословия для современного человека как свидетельства о полноте Божественного Откровения и об апостольской вере. Этому посвящены его книги «Истоки» (1982 год, русский перевод 1994 год) и «Вопросы о человеке» (2-е издание, 1986 год), находящие широкий отклик, в том числе в молодёжной среде.

Книга «Песнь слёз; введение в покаяние» (1982 год), представляющая собой размышления над Великим покаянным каноном святителя Андрея Критского с переводом его на французский язык и примечаниями, является опытом духовного пути самого Клемана.

Сочинения:

Byzance et le сhristianisme. P., 1964

L’esprit de Soljénitsyne. P., 1974

Dialogues avec le Patriarche Athénagoras. 2 éd. P., 1976

Les vi­sionnaires: essai sur le dépassement du nihi­lisme. P., 1986

Un respect têtu: islǎm et chris­tia­nisme. P., 1989 (avec M. Talbi)

Ber­diaev, un phi­loso­phe russe en France. P., 1991

Диа­ло­ги с Пат­ри­ар­хом Афи­на­го­ром. Брюс­сель, 1993

La véri­té qui vous rendra libre: entre­tiens avec le pat­riar­che œcuménique Bar­tholomée I. P., 1996

Rome autrement: une réflexion or­tho­doxe sur la papauté. P., 1997

L’Eglise or­tho­doxe. 7 ́ed. P., 2002

Рим. Взгляд со сто­ро­ны. М., 2006.

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