КЛЕМАН ОЛИВЬЕ
КЛЕМАН ОЛИВЬЕ - французский православный богослов, философ, один из представителей так называемой Парижской богословской школы.
Из семьи учителей; семья была неверующей. В 1943 году окончил исторический факультет университета в г. Монпелье, где его учителями были М. Блок, А. И. Мару (1904-1977 годы), А. Дюпрон (1905-1990 годы). В 1943 году с Дюпроном вступил в Движение Сопротивления. После окончания 2-й мировой войны Клеман преподавал историю в парижском Лицее Людовика Великого (Lycéе Louis-le-Grand).
Пытаясь найти ответы на мировоззренческие вопросы, в течение многих лет интересовался восточными религиозными учениями, особенно индуизмом, суфизмом, еврейской мистикой, эзотеризмом. К христианству пришёл через чтение Ф. М. Достоевского, Н. А. Бердяева и В. Н. Лосского.
В 1952 году принял крещение в православной церкви. Большое влияние на Клемана оказало общение с Лосским и П. Н. Евдокимовым, делом жизни которых было свидетельство о православии западному миру, что отражено в книге Клемана «Восток - Запад: два проводника, Владимир Лосский и Павел Евдокимов» (1985 год). С 1953 года преподавал в Православном Свято-Сергиевском богословском институте в Париже.
В своём творчестве Клеман сумел сочетать богословие отцов Церкви, русскую религиозную философию и глубокое понимание проблем современного мира. Он показал актуальность святоотеческого богословия для современного человека как свидетельства о полноте Божественного Откровения и об апостольской вере. Этому посвящены его книги «Истоки» (1982 год, русский перевод 1994 год) и «Вопросы о человеке» (2-е издание, 1986 год), находящие широкий отклик, в том числе в молодёжной среде.
Книга «Песнь слёз; введение в покаяние» (1982 год), представляющая собой размышления над Великим покаянным каноном святителя Андрея Критского с переводом его на французский язык и примечаниями, является опытом духовного пути самого Клемана.
Сочинения:
Byzance et le сhristianisme. P., 1964
L’esprit de Soljénitsyne. P., 1974
Dialogues avec le Patriarche Athénagoras. 2 éd. P., 1976
Les visionnaires: essai sur le dépassement du nihilisme. P., 1986
Un respect têtu: islǎm et christianisme. P., 1989 (avec M. Talbi)
Berdiaev, un philosophe russe en France. P., 1991
Диалоги с Патриархом Афинагором. Брюссель, 1993
La vérité qui vous rendra libre: entretiens avec le patriarche œcuménique Bartholomée I. P., 1996
Rome autrement: une réflexion orthodoxe sur la papauté. P., 1997
L’Eglise orthodoxe. 7 ́ed. P., 2002
Рим. Взгляд со стороны. М., 2006.