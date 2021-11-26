КИНХОЛЬЦ ЭДВАРД

КИНХОЛЬЦ ЭДВАРД - американский скульптор.

Профессионального образования не получил. Начинал творческую деятельность в Лос-Анджелесе, где открыл авангардные галереи «Now» (1956 год) и «Ferus» (1957 год). С 1954 года создавал раскрашенные деревянные рельефы, выполненные в брутальной манере.

К началу 1960-х годов перешёл к пространственным композициям с человеческими фигурами в натуральную величину и разнообразными объектами, став одним из ведущих мастеров энвайронмента (наряду с К. Олденбургом). Работы Кинхольца (художник называл их «картинами»), в которых мотивы смерти, разложения, кошмарных видений сопряжены с предметным миром, близки инсталляциям сюр­реа­ли­стов 1930-х годов.

Страшные призраки часто мыслятся Кинхольцом как воплощения социального зла: огромная инсталляция на тему борделя «Roxy’s» (1961 год, частное собрание), «Государственный госпиталь» (1966 год, Музей современного искусства, Стокгольм), воссоздающий атмосферу больницы для душевнобольных.

С 1972 года работал вместе со своей женой Нэнси Реддин-Кинхольц (родилась в 1943 году), часто посещал Берлин. В Германии появились «картины», явившиеся откликом на ужасы нацизма («Лестница», 1976 год, Национальная галерея, Берлин), а также цикл работ по мотивам тетралогии «Кольцо нибелунга» Р. Ваг­не­ра.

Иллюстрация:

Э. Кин­хольц. «Пе­ре­нос­ной во­ен­ный ме­мо­ри­ал». 1968. Му­зей Люд­ви­га (Кёльн). Архив БРЭ.

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