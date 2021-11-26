КАБАИВАНСКА РАЙНА

КАБАИВАНСКА РАЙНА - болгарская пе­ви­ца (со­пра­но).

В 1957 году окон­чи­ла Со­фий­скую консеравтори по клас­су И. Йо­си­фо­ва. В том же го­ду де­бю­ти­ро­ва­ла в Со­фий­ской народной опе­ре в пар­тии Тать­я­ны («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ).

В 1958-1959 годах ста­жи­ро­ва­лась в Ита­лии, в даль­ней­шем бра­ла уро­ки у Р. Пон­сель в США.

В 1960-е годы ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ла в те­ат­ре «Ла Ска­ла» в Ми­ла­не. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк) и те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон; с 1962 года), в московском Боль­шом те­ат­ре (с 1967 года) и на других зна­ме­ни­тых сце­нах. Уча­ст­ни­ца Зальц­бург­ско­го фес­ти­ва­ля (с 1978 года).

Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - итальянские ро­ман­тические и ве­ри­ст­ские опе­ры ; с осо­бым ус­пе­хом Кабаиванска ис­пол­ня­ла пар­тии Тос­ки и Ма­дам Бат­тер­фляй в од­но­именых опе­рах Дж. Пуч­чи­ни.

С 1990-х годов по­сто­ян­но рас­ши­ря­ет ре­пер­ту­ар му­зы­кой XX века, вы­сту­пи­ла в опе­рах «Сред­ст­во Мак­ро­пу­ло­са» Л. Яна­че­ка, «По­во­рот вин­та» Б. Брит­те­на, «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» и «Че­ло­ве­че­ский го­лос» Ф. Пу­лен­ка.

Жи­вёт в Мо­де­не (Ита­лия). Да­ёт мас­тер-клас­сы в Но­вом болгарском университете (Со­фия). С 1997 года сни­ма­ет­ся в ки­но (в том числе в фильме «Габ­ри­ель», 2005 год, режиссер П. Ше­ро).

Иллюстрация:

Р. Ка­баи­ван­ска в ро­ли Тос­ки («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни). Архив БРЭ.