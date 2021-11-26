ИЗРАИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

ИЗРАИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ - в Иерусалиме, крупнейшее музейное собрание Израиля.

Ос­но­ван в 1965 году (зда­ния по про­ек­ту ар­хи­тек­то­ров А. Манс­фель­да и Д. Гад), вклю­ча­ет кол­лек­ции Национального му­зея ис­кусств Бе­ца­лель (ос­но­ван в 1906 году), Биб­лей­ско­го и ар­хео­ло­гического му­зея С. Бронф­ма­на; «Храм кни­ги» (1959-1965 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Кис­лер и А. Бар­тос), Сад искусств Бил­ли Ро­уза (спро­ек­ти­ро­ван архитектором Иса­му Но­гу­чи, 1960-1965 годы; площадь свыше 100 тыс. м2; ев­ропейская и американская скульп­ту­ра XIX-XX веков).

В со­ста­ве Израильского музея - цен­ней­шие ар­хео­ло­гические со­б­ра­ния (па­мят­ни­ки иу­дей­ской куль­ту­ры, Древ­не­го Егип­та, Пер­сии, свит­ки Мёрт­во­го мо­ря и др.), древнегреческая и римская скульп­ту­ра и мо­заи­ка, эт­но­гра­фические кол­лек­ции (искусство стран Азии, Аф­ри­ки, Океа­нии, Южной Аме­ри­ки), а так­же ев­ропейская, американская и из­ра­иль­ская жи­во­пись и гра­фи­ка XIX-XX веков.

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