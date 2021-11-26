ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - основан в 1936 году скрипачом Б. Губерманом как Оркестр Палестины.
Современное название с 1947 года. С 1957 года постоянная концертная площадка - «Ф. Манн-аудиториум» (Тель-Авив; здание построено специально для оркестра).
В разное время с оркестром работали А. Тосканини, И. А. Добровейн, М. Сарджент, И. Маркевич, С. Челибидаке, П. Клецки, С. А. Кусевицкий, Д. Баренбойм, Ф. Фричай, К. М. Джулини, Г. Шолти, Л. Маазель, Дж. Ливайн и др. дирижёры с мировым именем.
До 1977 года должности музыкального руководителя не было, оркестром руководили музыкальные консультанты: Х. В. Штайнберг (1936-1938 годы), Л. Бернстайн (1947-1949 годы), П. Парэ (1949-1951 годы), Б. Молинари (1952 год), Ж. Мартинон (1957-1959 годы), З. Мета (с 1968 года; с 1977 года музыкальный руководитель, пожизненно).
С 1992 года главный приглашённый дирижёр - К. Мазур. Оркестр даёт около 200 концертов в год, гастролирует.