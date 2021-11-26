ИНАЛДЖИК
Иналджик (тур. İnalcik), Халил (26.05.1916, Стамбул — 25.07.2016, Анкара) — один из самых известных турецких историков, автор пионерских исследований по социальной и экономической истории Османской империи.
Родился в семье крымских татар, эмигрировавших в Турцию в начале XX в. Выпускник Анкарского университета (1940). Дипломная работа И., посвященная Тамерлану, привлекла внимание Ф. Кёпрюлю, который поспособствовал трудоустройству И. на кафедру Новой истории Анкарского университета. И. защитил диссертацию по Болгарскому вопросу в поздней Османской империи (1942), а через год занял должность доцента (1943) и продолжил исследования по социальной и экономической истории Османской империи, работая с протоколами шариатских судов Бурсы в османских архивах Стамбула. В 1947 И. избрали в члены Турецкого исторического общества, а в 1949 отправили на стажировку в Университет Лондона, где он работал над османскими рукописями в Британском музее, посещал лекции П. Виттека и встречался с Б. Льюисом. В 1950 на историческом конгрессе в Париже И. познакомился с Ф. Броделем, работы которого определили исследовательские подходы И. В 1951 И. вернулся в Турцию и занял пост профессора кафедры Новой истории Анкарского университета (1952).
В последующие годы И. читал лекции в ведущих университетах США: Колумбийском (1953—1954), Гарвардском (1956—1957), Принстонском (1967) и Пенсильванском (1967). Несмотря на предложения продолжить научную карьеру в США, И. отказался от должности профессора Гарварда, оставшись в Турции. Однако в связи с обострением внутриполитической ситуации и нарастанием политического насилия, в которое были вовлечены студенты, И. решил покинуть страну и согласился на профессорскую должность в университете Чикаго (1972), где читал лекции по османской истории до 1986. После нескольких лет преподавания в Гарварде и Принстоне (1990—1992) И. вернулся в Турцию по приглашению частного университета Билькент в Анкаре (1992), в котором создал кафедру всеобщей истории и преподавал вплоть до своей смерти в 2016.
В своих работах И. старался преодолеть характерные для западных исследований 1-й половины XX в. предубеждения в отношении Османской империи, равно как и свойственную национальной турецкой историографии романтизацию Блистательной Порты. И. критиковал предшественников за чрезмерную генерализацию османского прошлого, причину которой он видел в слабой проработке данных источников. И. первым среди историков-османистов взялся за скрупулезное изучение протоколов шариатских судов — основного источника по социально-экономической истории. И. удалось скорректировать ряд стереотипов в отношении ранней истории Османов: он нашел подтверждения того, что сведения о происхождении османской династии от племени кайы были мифом, сфабрикованным в XV в. Работы И. признаны во всем мире и считаются классическими по средневековой и новой истории Османской империи, а социально-экономические подходы к исследованию османского прошлого получили широкое распространение в современной мировой османистике.
Соч.: The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300—1600. London, 1973; Studies in Ottoman Social and Economic History. London, 1985; The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Bloomington, 1993; Süleyman the Second and His Time. Istanbul, 1993. Inalcik H., Quataert D. An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Cambridge, 1994.