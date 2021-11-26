НИКОЛАЙ
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НИКОЛАЙ (Касаткин Иван Дмитриевич) - российский миссионер, архиепископ Токийский и всея Японии, православный святой.
Из семьи диакона. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1860 год); принял монашество, рукоположен в иеромонахи (1860 год).
В 1861 году, по решению Святейшего Синода и по собственному желанию, отправился миссионером в Японию, прибыл на о. Хоккайдо для служения в церкви российского консульства. Из-за невозможности легальной проповеди первые годы пребывания в Японии Николай посвятил изучению языка, религии и культуры страны, а также переводам основной частей Библии и богослужебных текстов на японском языке (на бунго). Над переводами трудился до кончины, считая их основанием миссионерской деятельности. В 1868 году Николай крестил первых новообращённых в православие японцев, один из которых (бывший синтоистский жрец) впоследствии стал священником.
В 1870 году Синод учредил духовную миссию в Японии под началом Николая, который был возведён в сан архимандрита. В 1872 году, после выхода в свет указа японского правительства об относительной свободе вероисповедания, центр миссии перенесён в Токио, где был куплен участок земли для строительства храма и здания миссии. Помощники Николая - катехизаторы были рукоположены в священники; с 1874 года в миссии стали ежегодно созываться соборы духовенства и мирян. В Токио действовали 4 училища: катехизаторское, семинарское, причётническое и женское, с 1877 года издавался журнал «Церковный вестник». В 1878 году православных японцев насчитывалось до 6 тыс. чел., к 1886 году их было уже 12 тыс. человек; богослужение совершалось на японском язяке. В 1880 году по прошению своей паствы Николай был рукоположен в епископы с титулом Ревельский, викарий Рижской епархии, с откомандированием в Японию. В 1884-1891 годы по инициативе Николая в Токио был построен собор Воскресения Христова в русско-византийском стиле, известный как «Николай-до» («храм Николая»). Успеху православной миссии способствовала новая конституция 1889 года, провозгласившая полную свободу вероисповедания в Японии.
В период русско-японской войны 1904-1905 годов Николай единственным из российских подааных остался вместе со своей паствой в Японии. В 1906 году Николай возведён в сан архиеп. Токийского и всея Японии. В 1908 году в помощь ему был прислан из России епископ Сергий (Тихомиров). Японская миссия быстро развивалась, к 1912 году в Японии было 266 общин, 33017 православных христиан, 43 священнослужителя, в т. ч. 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев - этнических японцев, 6 диаконов. Японская автономная православная церковь продолжает пользоваться переводами на бунго, выполненными Николаем и его сподвижниками.
Награждён орденом Св. Александра Невского. Первым из европейцев похоронен на центральное кладбище в Токио. В 1970 году канонизирован РПЦ в лике равноапостольного; день памяти по календарю РПЦ - 3(16) февраля. В 2012 году в РПЦ учреждён орден Св. равноапостольного Николая, архиепископа Японского, которым награждаются лица за миссионерское и просветительское служение.
Сочинения:
«Я здесь совершенно один русский...»: Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина) из Японии. СПб., 2002;
Дневники святого Николая Японского: В 5 т. СПб., 2004.