ГУВЕРОВСКОГО ИНСТИТУТА АРХИВ
ГУВЕРОВСКОГО ИНСТИТУТА АРХИВ - архив Гуверовского института войны, революции и мира при Станфордском университете (город Станфорд, штат Калифорния, США), одно из первых крупных специальных архивных учреждений в США, наиболее крупное среди зарубежных архивов хранилище материалов по истории и культуре России.
Основан в 1919 году по инициативе и при финансовой поддержке Г.К. Гувера первоначально как Гуверовская военная библиотека. Целенаправленно собирал документы по истории 1-й мировой войны и связанных с ней революций 1917-1919 годов в европейских странах, позднее основным направлением деятельности архива стал сбор материалов, относившихся преимущественно к политической истории XX века.
Фонды Гуверовского института архива насчитывают около 60 миллионов документов и 100 тысяч политических плакатов (2006). Важную роль в сборе материалов по российской истории сыграл историк Ф. Голдер. Во время его неоднократных поездок в РСФСР в начале 1920-х годов ему нередко передавали тексты, которые боялись хранить дома (например, дневник Ю.В. Готье). Впоследствии Гуверовского института архив приобретал материалы у русских эмигрантов в Европе через своего представителя Н.Н. Головина. В.А. Маклаков передал в архив материалы заграничной агентуры Департамента полиции и архив российского посольства во Франции. Эти материалы были рассекречены во 2-й половине 1950-х годов и стали доступны исследователям. В Гуверовского института архиве находятся фонды деятелей Белого движения, в том числе П.Н. Врангеля, Е.К. Миллера, Н.Н. Юденича, материалы российских дипломатических миссий за рубежом (самым крупным является фонд российского посольства в Вашингтоне - 494 коробки). Материалы по истории культуры русской эмиграции содержатся в фонде баронессы М.Д. Врангель, матери П.Н. Врангеля, и в некоторых других коллекциях.
Пополнению русской коллекции Гуверовского института архива после начала 2-й мировой войны способствовала новая (из Европы в США) эмиграция бывших подданных Российской империи и так называемая вторая и третья волны русской эмиграции. В архив передал свою коллекцию Б.И. Николаевский (811 коробок документов; преимущественно материалы по истории революционного движения). В архиве хранятся личные фонды Н.В. Валентинова, М.В. Вишняка, А.Д. Синявского, П.Б. Струве, Г.П. Струве и др. С начала 1990-х годов Гуверовского института архив передаёт в Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) микрофильмы некоторых коллекций, одновременно осуществляя микрофильмирование документов архива ЦК КПСС и др., хранящихся в ГА РФ и в Российском государственном архиве социально-политической истории (до 1999 года Российский центр хранения и изучения новейшей истории).
Гуверовского института архив публикует документы и мемуары из своего собрания на английском и русском языках (воспоминания Н.В. Валентинова, М.В. Вишняка, Г. Уратадзе и др.); первая крупная публикация из его фондов, вышедшая в России при поддержке архива, - «"Совершенно лично и доверительно!": Б.А. Бахметев - В.А. Маклаков: Переписка, 1919-1951 годы» (тома 1-3, 2001-2002 годы).