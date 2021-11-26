ГРАДЕ ХАИМ

ГРАДЕ ХАИМ - еврейский поэт, про­за­ик .

Писал на идише. Учился в иешивах Вильно; был лидером авангардистской литературной группы «Молодое Вильно» («Юнг Вилне»). В 1941-1946 годах жил в СССР, в 1946 году уехал в Польшу, в 1947 году - в Париж. С 1948 года жил в США. Печатал стихи с 1932. В по­этическом наследии Граде выделяется цикл из 5 сборников, посвящённых трагедии европейского ев­рей­ст­ва : «Поколения» («Дойрес», 1945 год), «На развалинах» («Ойф ди хурвес», 1947 год), «Заросшие дороги» («Фарваксене вегн», 1947), «Мамин завет» («Дер мамес цавоэ», 1950 год), «Свет угасших звёзд» («Шайн фун фарлошене штерн», 1950 год). В сборниках автобиографических рассказов о детстве [«Мамины субботы» («Дер мамес шабойсим», 1955 год), «Синагогальный двор» («Дер шулхоф», 1958 год) и др.], романах «Безмужняя жена» («Ди агуне», 1961 год), «Цемах Атлас» (т. 1-2, 1967-1968 годы) живо и образно воссоздан быт довоенного Вильно. Стиль прозы и поэзии Граде ясен, классически строг и вместе с тем несколько архаизирован (использование библейской и талмудической лексики).