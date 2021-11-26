ГИМАРАЙНС РОЗА ЖУАН
ГИМАРАЙНС РОЗА ЖУАН - бразильский писатель, дипломат.
Член Бразильской академии литературы (1967). Родился в семье коммерсанта, по образованию врач. В 1934-1945, 1947-1951 годах занимал различные дипломатические посты в странах Европы и Америки.
Среди первых литературных опытов - сборник стихов «Магма» («Magma», 1936, опубликован в 1997 году), сборник «Рассказы» («Contos», 1937, не опубликован). В сборнике новелл «Сагарана» («Sagarana», 1946) создал мифопоэтический образ мира сертанов (засушливых степей северо-востока Бразилии), воплотив его в синтетической языковой технике, основанной на сочетании архаизмов и неологизмов. В повестях цикла «Кордебалет» («Corpo de baile», 1956), отразивших влияние идей экзистенциализма и неоплатонизма, Гимарайнс Роза развивал концепцию противостояния «истории и вымысла», полагая, что художественный вымысел способен вывести бытовую реальность к божественной сущности. Проблемы национальной самобытности бразильской культуры, динамического единства универсального и регионального, органического и мистического тождества человека и мира подняты в романе «Пути большого сертана» («Grande sertão: veredas», 1956), где широко использованы техники потока сознания, монтажа, временны́х сдвигов. Аллегоризм и притчевое начало характерны для рассказов Гимарайнса Розы: сборники «Первые вымыслы» («Primeiras estó rias», 1962), «Тутамейя. Третьи вымыслы» («Tutameia. Terceiras estórias», 1965), «Эти вымыслы» («Estas estórias», опубликован в 1969 году).