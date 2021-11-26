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ГЁБЕЛЬ РАЙНХАРД
ГЁБЕЛЬ РАЙНХАРД - немецкий скрипач, дирижёр.
Учился игре на скрипке у Ф. Й. Майера, С. Гаврилова и М. Леонхардт. Представитель аутентичного исполнительства, специализируется на немецкой музыке эпохи барокко. Выступает с основанным им в 1973 году инструментальным ансамблем «Musica Antiqua Кöln», в 1978 году дебютировал с ним в Лондоне. Игра Гебеля и его ансамбля отличается живостью темперамента, быстрыми темпами, отточенностью деталей, высоким техническим уровнем. Широкую известность получили записи «Бранденбургских» концертов И. С. Баха, оркестровых сюит Баха и Г. Ф. Телемана, 15 сонат-мистерий для скрипки и бассо континуо Г. Й. Ф. фон Бибера.
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