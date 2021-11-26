ГАЙЗЕР ГЕРД

ГАЙЗЕР ГЕРД - немецкий писатель, искусствовед.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Изу­чал ис­то­рию ис­кусств и жи­во­пись в Ака­де­мии ис­кусств Штут­гар­та и Кё­нигс­бер­га, в Дрез­де­не и Тю­бин­ге­не. В 1939-1945 годы лёт­чик, офи­цер вер­мах­та . С 1962 года пре­по­да­вал в Выс­шей шко­ле пе­да­го­ги­ки в Ройт­лин­ге­не. В 1941 году опуб­ли­ко­вал сборник сти­хо­тво­ре­ний «Не­бес­ные всад­ни­ки» («Reiter am Himmel») о немецких во­енных лёт­чи­ках. Вой­на и по­сле­во­ен­ная жизнь - основные те­мы ро­ма­нов «И под­ни­мет­ся го­лос» («Eine Stimme hebt an», 1950 год) - о тра­гической ис­то­рии вер­нув­ше­го­ся с вой­ны сол­да­та, и «Уми­раю­щие ис­тре­би­те­ли» («Die sterbende Jagd», 1953 год), ге­ро­изи­рую­ще­го во­енные буд­ни немецких воздушных войск. Кри­ти­ка об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния - в цен­тре ори­ги­наль­но­го по фор­ме ро­ма­на «Вы­пу­ск­ной бал» («Schlußball», 1958 год), со­стоя­ще­го из 30 мо­но­ло­гов различных лю­дей.

Гайзер - ав­тор тру­дов по ис­то­рии ис­кусств: «Пла­сти­че­ское ис­кус­ст­во Ре­нес­сан­са и ран­не­го ба­рок­ко Но­вой Кас­ти­лии» («Die Plastik der Renaissance und des Früh­ba­rock in Neukastilien», 1938 год), «Со­вре­мен­ная жи­во­пись» («Moderne Malerei», 1963 год) и др.

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