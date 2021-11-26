ГАДДА КАРЛО ЭМИЛИО

ГАДДА КАРЛО ЭМИЛИО - итальянский пи­са­тель.

Окон­чил Ми­лан­ский по­ли­тех­нический университет (1920 год). С 1926 года ра­бо­тал жур­на­ли­стом. Пер­вый ро­ман Гадда - «Ма­дон­на фи­ло­со­фов» («La madonna dei filosofi», 1931 год); наи­бо­лее зна­чительный ро­ман - со­ци­аль­ный де­тек­тив «Пре­не­при­ят­ней­шее про­ис­ше­ст­вие на ули­це Ме­ру­ла­на» («Quer pasticciaccio de via Merulana», 1946-1957 годы). Сре­ди других со­чи­нений: ан­ти­фа­ши­ст­ский сборник «Но­вел­лы из гер­цог­ст­ва, ох­ва­чен­но­го пла­ме­нем» («Novelle dal ducato in fiamme», 1953 год), са­ти­рический ро­ман «По­зна­ние стра­да­ния» («La cognizione del do­lo­re», 1941 год, 2-я редакция - 1963 год), пси­хо­ана­ли­тическое эс­се о ре­жи­ме Б. Мус­со­ли­ни «Эрос и При­ап» («Eros e Priapo», 1967 год). В твор­че­ст­ве Гадда ощу­ща­ют­ся тра­ди­ции лом­бард­ской ска­пиль­я­ту­ры, экс­прес­сио­низ­ма и сюр­реа­лиз­ма ; язык его про­зы на­сы­щен диа­лек­тиз­ма­ми и жар­го­низ­ма­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)