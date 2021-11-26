ЕРСИЛЬД ПЕР КРИСТИАН

ЕРСИЛЬД ПЕР КРИСТИАН - шведский писатель .

По­лу­чил медицинское об­ра­зо­ва­ние в Ка­ро­лин­ском институте в Сток­голь­ме (1962). Член Шведской Ко­ро­лев­ской АН. Пе­ча­тать­ся на­чал в 1960 году. Твор­че­ст­во Ерсильда от­ли­ча­ет жан­ро­вое и сти­ли­стическое раз­но­об­ра­зие, ин­те­рес к литературному экс­пе­ри­мен­ту: ро­ман-прит­ча «Сво­бод­ная суб­бо­та» («Le­dig lördag», 1963), фи­лософский ро­ман в тра­ди­ци­ях по­вес­тей Воль­те­ра «Пу­те­ше­ст­вие Каль­ви­но­ля по све­ту» («Cal­vinols resa genom världen», 1965), са­ти­рический ро­ман-ан­ти­уто­пия «Охо­та на сви­ней» («Gri­sjakten», 1968, русский перевод 1998 года). В про­из­ве­де­ни­ях Ерсильда 1970-х годов на пер­вый план вы­сту­па­ют мо­раль­ные и эк­зи­стен­ци­аль­ные про­бле­мы, ос­ве­щае­мые че­рез от­но­ше­ние лю­дей к жи­вот­ным [ро­ман «Ве­те­ри­нар» («Djurdoktorn», 1973)], че­рез вос­при­ятие ми­ра под­ро­ст­ком [ро­ман «Ост­ров де­тей» («Barnens ̈o», 1976)] и т. д. Фан­та­стический ро­ман «Жи­вая ду­ша» («En levande sj ̈al», 1980) по­стро­ен в фор­ме внут­рен­не­го мо­но­ло­га от­де­лён­но­го от те­ла моз­га; в ро­ма­не-ан­ти­уто­пии «По­сле по­то­па» («Efter floden», 1982) изо­бра­же­на Шве­ция по­сле ядер­ной ка­та­ст­ро­фы. Ро­ман «Холь­гер­со­ны» («Hol­gers­sons», 1991) яв­ля­ет­ся свое­об­раз­ной па­ро­ди­ей на про­зу С. Ла­гер­лёф .