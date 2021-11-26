ДРУЦЭ ИОН
ДРУЦЭ ИОН - молдавский писатель, народный писатель Молдавской ССР.
Пишет на молдавском и русском языках. Окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР (1957 год). С 1969 года живёт в Москве. Печатается с 1950 года.
В ранних сочинениях Друце на тему крестьянской жизни [«Повесть о любви» («Повесте де драгосте», 1954 год), роман «Степные баллады» («Баладе дин кымпие», 1963 год), рассказ «Последний месяц осени» («Ултима лунэ де тоамнэ», 1964 год) и другие] реалистичные коллизии сочетаются со сказочным колоритом.
Друце наиболее известен как драматург: пьесы «Дойна» (другое название «Праздник души», 1968 год), «Птицы нашей молодости» («Пэсэриле тинереции ноастре», 1972 год); «Возвращение на круги своя» (1972 год) о последних днях жизни Л. Н. Толстого (поставлена Б. И. Равенских в Малом театре в Москве, 1978 год).
В сочинениях Друце конца 1960-х - 2000-х годов углубляется философская, а затем религиозная проблематика, ощущается воздействие Толстого и Ф. М. Достоевского: романы «Бремя нашей доброты» («Повара бунэтэции ноастре», 1968 год) и «Белая церковь» («Бисерика албэ», 1982 год), рассказ «Самаритянка» (1988 год); пьесы «Падение Рима» («Căderea Romei», 1995 год) и «Апостол Павел» (1998 год; поставлена в храме Христа Спасителя в Москве, 2004 год).
Среди других сочинений: исторические пьесы «Ужин со Сталиным» и «Последняя любовь Петра Великого» (обе 2004 год).
Сочинения:
Избранное. М., 1984. Т. 1-2;
Scrieri. Chisinău, 1989–1990. Vol. 1-4.