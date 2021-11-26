ДРДА ЯН

ДРДА ЯН - чешский писатель, журналист.

Окон­чил Кар­лов университет в Пра­ге (1938 год). Главный ре­дак­тор газеты «Ли­до­ве но­ви­ны» (1948-1952 годы), председатель Сою­за че­хословацких пи­са­те­лей (1949-1956 годы). В 1968 году осу­дил во­енное втор­же­ние стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Чехословацкую Социалистическую Республику.

Ав­тор со­ци­аль­но-­пси­хо­ло­гических ро­ма­нов «Го­ро­док на ла­до­ни» («Městečko na dlani», 1940 год), «Жи­вая во­да» («Živá voda», 1941 год), «Пу­те­ше­ст­вия Пет­ра Се­ми­лгу­на» («Putování Petra Sed­milháře», 1943 год) и других, сбор­ни­ка ан­ти­фа­ши­ст­ских но­велл «Не­мая бар­ри­ка­да» («Ně­mа́ barikа́da», 1946 год, русский перевод 1947 год), са­ти­рической ко­ме­дии «Дал­ска­ба­ты, греш­ная де­рев­ня, или За­бы­тый чёрт» («Dal­ska­bа́ty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert», 1959 год, русский перевод 1962 год), фель­е­то­нов, очер­ков, в том числе соз­дан­но­го на ос­но­ве пу­те­ше­ст­вия в Латинскую Аме­ри­ку цик­ла «Го­ря­щая зем­ля» («Horká půda», 1955 год, русский перевод 1958 год), и других. Пье­са-сказ­ка Дрда «Шут­ки с чёр­том» («Hrátky s čertem», 1945 год) бы­ла пе­ре­ра­бо­та­на И. В. Што­ком (1953 год) и под названием «Чёр­то­ва мель­ни­ца» по­став­ле­на С. В. Об­раз­цо­вым в Центральном те­ат­ре ку­кол.