ДРДА ЯН
ДРДА ЯН - чешский писатель, журналист.
Окончил Карлов университет в Праге (1938 год). Главный редактор газеты «Лидове новины» (1948-1952 годы), председатель Союза чехословацких писателей (1949-1956 годы). В 1968 году осудил военное вторжение стран Варшавского договора в Чехословацкую Социалистическую Республику.
Автор социально-психологических романов «Городок на ладони» («Městečko na dlani», 1940 год), «Живая вода» («Živá voda», 1941 год), «Путешествия Петра Семилгуна» («Putování Petra Sedmilháře», 1943 год) и других, сборника антифашистских новелл «Немая баррикада» («Němа́ barikа́da», 1946 год, русский перевод 1947 год), сатирической комедии «Далскабаты, грешная деревня, или Забытый чёрт» («Dalskabа́ty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert», 1959 год, русский перевод 1962 год), фельетонов, очерков, в том числе созданного на основе путешествия в Латинскую Америку цикла «Горящая земля» («Horká půda», 1955 год, русский перевод 1958 год), и других. Пьеса-сказка Дрда «Шутки с чёртом» («Hrátky s čertem», 1945 год) была переработана И. В. Штоком (1953 год) и под названием «Чёртова мельница» поставлена С. В. Образцовым в Центральном театре кукол.